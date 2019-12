-Arınç'tan Başbakan Erdoğan'a teşekkür İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü ile ilgili sözlerine ilişkin ''Sayın Başbakan hem terör konusunda hem teröre destek konusunda hem de terörle mücadele de neler yapılmalı konusunda düşüncelerini çok açık ifade etmiş'' dedi. Arınç, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü (EİT) tarafından Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde düzenlenen Hat Sergisi'nin açılışını yaptı. IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren ile EİT Kültür Enstitüsü Başkanı Dr. Hojatollah Ayoubi'nin de katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan Arınç, hat sanatı alanında Türkiye'de yetişen çok önemli isimler olduğunu belirterek, ''Bu, büyük bir kültür hizmetidir. Bu hizmette kimin emeği geçiyorsa onlara teşekkür borçluyuz. Bir taraftan İslam Tarihi, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, bir taraftan da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, çalışmalarında çok önemli hizmetler yapıyorlar'' dedi. Bugün açılan serginin de iki kurum arasındaki çalışmalar kapsamında iyi bir başlangıç olmasını temenni ettiğini belirten Arınç, ''Kurumun çok etkin çalışmalar yapacağına da gönülden inanıyoruz. Ramazan günündeyiz, bu güzel mekanda, bu güzellikleri bir an önce ziyaret etmemiz dileğini, çok değerli konuklarımızın da iştiraki ile bir an evvel başlatmak istiyorum. Yine Bulgaristan'dan, Makedonya'dan çok değerli arkadaşlarımız aramızda bulunuyor. İstanbul, ramazanda bir başka bereket içinde. Bir başka hareketlilik içerisinde. Umarım bu sergide hepinizin takdirle izleyeceği sanatkarlarımızın şaheserleri de önemli bir katkı sağlayacaktır'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Arınç, konuşmasının ardından, Türkiye'de hat sanatının önemli isimlerinden Hattat Hasan Çelebi ile İranlı hat sanatkarı Gulam Hüseyin Emirhani'ye hat sanatında ustalık sembolü olan ''Hattat Ödülü Madalyası'' ile plaket sundu. Arınç, daha sonra beraberindekilerle birlikte açılışını yaptığı sergiyi gezdi. Açılış törenine Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. -''Sayın Başbakan düşüncelerini çok açık bir şekilde ifade etmiş''- Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Arınç, terör örgütü ile ilgili açıklamaları hatırlatarak, ''Sayın Başbakan, 'Ramazan Ayı dolayısıyla sabrediyoruz' açıklamasını yaptıktan sonra çok şey değişecek mi?'' diye yönelttiği soru üzerine, Başbakan Erdoğan'ın dün akşam Ankara'da konuştuğunu, kendisinin de İstanbul'da olduğunu söyledi. Arınç, ''Biliyorsunuz 10. kuruluş yıl dönümümüz 81 ilde iftar ve iftar sonrası sohbetlerle kutlandı'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın büyük bir duyarlılıkla düşüncelerini ifade ettiğini söyleyen Arınç, şunları kaydetti: ''Bunlar üzerinde yorum yapmaya, ne maksat ifade ettiğini sormaya gerek yok. Sanıyorum konuşmanın tamamını izlediğimiz takdirde Sayın Başbakan'ın hem terör konusunda hem teröre destek konusunda hem de terörle mücadelede neler yapılmalı, konusunda düşüncelerini çok açık ifade etmiş. Sayın Başbakan'a çok teşekkür ediyorum. Bunlar bütün Türk milletinin gönlünden geçen düşüncelerdir. Çünkü her gün şehit haberleri milletimizi fevkalade üzüyor. Şehit cenazelerinin görüntüleri, dul kalan kadınların, babasız çocukların, bunların bütün feryadı ve her biri Türkiye için çok değer ifade eden bu zenginliğimizin, kalleşçe, alçakça katlediliyor olması, şehit ediliyor olması hepimizi fevkalade üzüyor. Bu üzüntümüzü bir iftar sonrası Sayın Başbakan çok güzel ifade etmişler, çok açık ifade etmişler. O yüzden onun üzerine ayrıca bir yorum yapmaya sanıyorum, hiç kimse ihtiyaç duymayacak.''