-ARINÇ'TAN BARIŞ MESAJI BURSA (A.A) - 21.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Meydanlarda söylenen, seçim öncesinde kalmalıdır. Önümüze bakmalıyız. Sıkılı yumruklar açılmalı ve ellerimiz birbirleriyle birleşmelidir. Biz Türkiye'de barışa, huzura, saygıya dayalı bir siyasetin çok daha başarılı olacağına inanıyoruz'' dedi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarının Bursa temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Arınç, yaptığı konuşmada, Bursa'daki seçim çalışmalarından ve sonuçlarından çok memnun olduğunu söyledi. Arınç, seçim sonuçlarının Türk milleti, Bursa ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, sadece AK Parti'den seçilenleri değil CHP ve MHP'den seçilen milletvekillerini de kutladı. 18 milletvekili olarak olarak, parlamento çalışmalarında, Bursa ve ülke için yapılacak çalışmalarda birlikte olmayı dilediğini belirten Arınç, ''Kapılarımızı ve gönüllerimizi açık tutuyoruz. Arkadaşlarımız arzu ederlerse böyle bir beraberliği sağlamak için her şeyi yapmaya hazırız. Biz onları çok önemsiyoruz. Seçim çalışmalarında rencide edici davranışlar içinde olmamaya gayret gösterdik'' diye konuştu. Arınç, Bursa'da seçilen 18 milletvekilinin büyük bölümünün daha amatör, daha yeni, heyecanlı, belki de parlamentoya ilk kez girecek kişilerden oluştuğunu vurgulayarak, bunun bir avantaj olarak görülebileceğini söyledi. Seçim döneminde yanlış anlaşılabilecek ifadelerden uzak kalmaya çalıştığını dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''AK Parti'ye oy istemek amacıyla 'Herkes bize destek olsun, bize destek olmazsanız şöyle olur' şeklinde yanlış anlaşılabilecek bir davranışın içinde bulunmadık. Herkes demokratik hakkını özgürce kullanacak, oyunu istediği siyasi partiye ve adayına atabilecek ama bizim onların düşüncelerini almaya ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla biz kendi açımızdan çok karlı, başarılı bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşları, işveren temsilcileri, çalışanlar ve meslek odalarıyla görüşmelerimiz oldu. Hepsiyle tanışmaktan son derece memnun oldum.'' -ERDOĞAN'IN BAKANLAR KURULU'NDAKİ SÖZLERİ- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta salı günü Bakanlar Kurulu'nda söylediklerine değinen Arınç, şunları söyledi: ''Orada söylediği güzel bir sözü size aktarmak isterim; 'Arkadaşlar biz başarılı olduk. Hamdolsun hepimizin seçim bölgelerinden istediğimiz sonuçları AK Parti fazlasıyla aldı. Bundan dolayı elbette hamdedeceğiz, milletimize teşekkürlerimizi sunacağız. Ama ne olur bu sevincimizi başarımızı, abartarak, yüksek sesle herkesin içinde konuşarak, bütün bunları başkalarını rahatsız edecek düzeye çıkarmayın. Bunu analiz edelim. Seçim başarımızın neler sebebiyle ortaya konulduğunu bilelim. Muhalefet başarısız olmuştur. Onların başarısızlıklarını yüzlerine vuracak, onları rencide edecek, yaralayacak biçimde kesinlikle eleştirmeyelim'. Balkona çıkıp da yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir partinin genel başkanı, muzaffer komutan gibi daha başka şeyler söylemesi beklenebilirdi. Rakiplerini küçümsemesi, onları aşağılaması, alıştığımız siyasetçi figürüne daha çok yakışan bir şey olabilirdi. Ama o akşam yaptığı konuşmayı kendi içimizde de tekrarladı, şu ana kadar bir haftadır muhalefeti üzecek hiç bir benzetmenin, hiçbir küçük görmenin içine o da girmedi, biz de girmedik.'' Bülent Arınç, seçim sonuçlarının muhalefet açısından iyi olmadığını dile getirerek, seçimi geride bıraktıklarını bundan sonra yapacaklarıyla ilgileneceklerini ifade etti. ''Başbakan'ın davranışındaki asaleti alkışlamak gerekir'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başkalarının da en azından bu davranışı benimsemesi ve Türkiye'de barışçıl bir siyaset ortamının mecburiyetine katkı sağlaması gerekir. Meydanlarda söylenen seçim öncesinde kalmalıdır. Önümüze bakmalıyız. Sıkılı yumruklar açılmalı ve ellerimiz birbirleriyle birleşmelidir. Biz, Türkiye'de barışa, huzura, saygıya dayalı bir siyasetin çok daha başarılı olacağına inanıyoruz.''