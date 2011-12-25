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Politika

Arınç'tan, Bahçeli'ye 'kart kurt' yanıtı!

Başbakan Yardımcısı Arınç, Meclis'te yaptığı ve BDP'liler tarafından da alkışlanan konuşmasıyla...

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis'te yaptığı ve BDP'liler tarafından da alkışlanan konuşmasıyla ilgili MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Arınç'ın, "Ben Kürdüm diyenlerin eğitim ve dil hakkını vereceğiz" sözlerine, MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki gelmişti.  

Arınç'tan 'kart kurt' yanıtı

Bu tepkiye cevap veren Arınç, sözlerinin arkasında durdu: 

"Biz bu ülkede yaşayan ve kendini Kürt kimliği ile ifade etmek isteyen her kardeşimize her yurttaşımıza sağygı duyuyoruz. Onun kimligine insan olduğu için saygı gösteriyoruz ama anlaşılıyor ki, MHP ‘ben Kürdüm’ diyen Kürt kimliğini ifade etmek isteyenlere ‘hayır sen Kürt olamazsın, sen eskiden dağlarda yürürken kart kurt ses çıkardı, senin ismin oradan kaldı’ demek istiyor." 

Öte yandan partisinin Bursa’daki 3. Olağan İl Gençlik Kongresi'nde gençlere seslenen Arınç, yapılan tezahüratlar üzerine bir uyarıda bulundu. 

Konuşmasının uzun süre 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde tempo tutularak kesilmesi üzerine Arınç, ''Meclis başkanlığından kalma huyum var. Böyle sık sık ve sayısı belli olmayan şekilde tezahürat yapmak doğru değil. En fazla 3 kez tekrar edeceksiniz ve böyle her kelimenin arkasından alkışlamayacaksınız. O zaman konuşmamıza gerek kalmaz. Yeri gelince alkışlayın, beğenmezseniz sessiz kalın. Beğendiklerinizi takdir edin, ama üç kez tekrar edin'' dedi.



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