Arınç'tan Bahçeli'ye: Git ya kardeşim, MHP de kurtulsun millet de

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik, "Bahçeli'ye acıdım, onu da severim. Git ya kardeşim, MHP de kurtulsun millet de kurtulsun" dedi.

AKP 32. İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Arınç’ın sözlerinden satır başları şöyle:

Başımıza bir şey gelir diye endişe ediyorum ama, çocukların, yaşlıların, masumların hürmetine bizim düştüğümüz yerden Allah bizi kaldırıyor. Kalbimizin ne kadar temiz olduğunu, mazlumların hamisi olduğumuzu Allah'ta biliyor, millet de seviyor.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Bursa'ya gelmiş 60 dakikalık konuşmasında, 55 dakika hakaret ediyor. Bu sözler eski Türkiye'de cinayet işletecek sözlerdi. Hakkında dava bile açılmamış. fezlekesi meclis soruşturması olmayan bir insana nasıl hakaret edebiliyorsun? senin Bursa'da konuşacak başka lafın yok mu? Bu ülkenin başbakanına nasıl hakaret edebilirsin?

Benim 150 bin kişi topladığım meydana zorla 10 kişi topladın, 55 dakika bize hakaret ettin. Allah hakkından geldi. Geriye kalan 5 dakika. Bize Eskişehir belediyesini örnek gösteriyor.

Senin Eskişehir dediğin belediye benim 26 projemi kopyalamış bir belediyedir. Hakaretten başka bir şey bilmiyor.

'Git kardeşim, MHP de kurtulsun millet de'

Bahçeli'ye acıdım, onu da severim. Git ya kardeşim, MHP de kurtulsun millet de kurtulsun. Senden başka belki birisi gelir, MHP kendi kimliğini bulur. Sen yüzde 20'yi geçersen kal başımızda 40 sene daha. Ama yüzde 20'yi bile söyleyemedi.

'2019'da hangi kalp tahammül eder'

2019'da cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri ve belediye başkanları için seçime gideceğiz. Hangi kalp tahammül eder, Allah yardımcımız olsun. 3 sandık var, 3 sandıkta oy kullanacağız.

Kim cumhurbaşkanı olacak, kazanacak mı kazanmayacak mı? O kazandıktan sonra bu partinin başına kim gelecek? Kim başbakan olacak? Zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor. Ne olacak?

Yahu siz başka şeyler de düşünün. Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül üzerine işi götürüyorsunuz. Başka seçenekler niye konuşmuyorsunuz? Bu bir cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu CHP'nin bir tane adayı olmayacak mı?

'Erbakan hocam bize derdi ki...'

Bak Erbakan hocam bize derdi ki, iki kişiyseniz biri aday olacak, diğeriniz oy vereceksiniz derdi. Biz Lütfü Doğan beyefendiyi, Nevzat Yalçıntaş'ı aday göstermiştik.

'Kılıçdaroğlu Gül'e oy veririm dedi'

Kılıçdaroğlu sekiz ay önce bir televizyon programında bir sunucu zarf attı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Tayyip Erdoğan mı, Abdullah Gül mü? Abdullah Gül'e oy veririm dedi. Hiç söylenecek şey mi bu? Ama söyledi. Saf adam temiz adam. Ben de dilim durmuyor, hatırlatıverdim. Hani 2011 seçimlerinde, iki kişiden biri oy vermişti ya.

'Karikatür deyip geçmeyin, bir karikatür varsa her şeyi anlatır'

Tayyip bey, o her zaman ki yakışıklı, babayiğit, bir seksen boyunda birisi var. Karşısında da iki kişi var. Tayyip bey diyor ki, söyleyin hanginiz bana oy verdi. Birisi Bahçeli, birisi Kılıçdaroğlu. Bakın Allah bu sözleri gerçek haline getiriyor. CHP'nin genel başkanı, Ak Parti'nin adayına oy vereceğini söylüyor. Allah söyletir be kardeşim. Demek ki Tayyip Bey orada haklı.