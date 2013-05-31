Arınç'tan AVM iddialarına yalanlama

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, oğlunun veya bir başka akrabasının Taksim Gezi Parkı'na yapılacak AVM'ye ortak olduğu yönündeki iddialara Twitter hesabından cevap verdi.

Arınç, takipçileriyle paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Taksim Gezi Parkı'na yapılacak AVM'ye oğlumun veya başka bir akrabamın ortak olduğu iddiası külliyen yalandır. Bu olaya şahsımı ve ailemden birilerinin adını karıştırma gafletinde bulunanları kınıyorum.

Kesin olarak söylüyorum, burayla ne benim ne de ailemden herhangi birisinin hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte iftiranın da bir sınırı olur diye düşünüyorum. Şahsıma ve aileme bu iftirayı atanları kamuoyunun takdirine havale ediyorum."