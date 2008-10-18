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Politika

Arınç'tan AKP’ye uyarı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'İktidarın kendi yetkilerini medya aleyhine kullanmaması lazım' dedi

18 Ekim 2008 03:00

AKP Manisa Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan iktidar - medya gerginliğine ilişkin olarak, "İktidarın kendi yetkilerini medya aleyhine kullanmaması lazım" yorumunu yaptı. 
Arınç, "Medyanın dahükümeti değiştirmek, Başbakan’ı, Meclis Başkanı’nı yıpratmak, bundan siyasi birtakım sonuçlar elde etmek için kullanmama gibi bir sorumluluğu var" uyarısında bulundu. CNN Türk'te Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Arınç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un medyaya yönelik sert açıklamasını yanlış bulduğunu, sorumluluk mevkiinde olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Arınç, “Devlet görevlileri çok cesur sorulara karşı hazırlıklı olmalı. O gazetenin sorularına, sorumlu kişinin makul cevap vermesini beklerim. Hesap verme de makul bir açıklamadır. Yoksa Silahlı Kuvvetler’e elbette güveniyoruz. 'Yıpratılmasın' derken 'herkes sussun' mantığı yanlış”dedi.

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