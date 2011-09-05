-Arınç'tan AA'ya tam destek ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hükümet olarak Anadolu Ajansının bir numara olması için tüm desteği verdiklerini ve bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi. AA Yönetim kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve daire başkanları, Başbakan Yardımcısı Arınç'ı makamında ziyaret etti. Arınç, burada yaptığı konuşmada Anadolu Ajansı Yönetimi ve kurum çalışanlarının Ramazan Bayramını kutladı. Türkiye'nin güzel bir Ramazan Bayramı geçirdiğini ve bayramın bereketli olduğunu ifade eden Arınç, ''Bu bayram şüphesiz bizi en çok üzen olay terör olaylarıydı, pek çok canımızı kaybettik, üzüntülü günler geçirdik. Bunlar halen de devam ediyor'' dedi. Türkiye'de güzel gelişmeler de olduğunu belirten Arınç, ''Tabii Anadolu Ajansımızın da yeni bir genel müdürle, yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni bir heyecan ve dinamizmle yoluna devam ettiğini görüyorum. İnşallah 91 yıllık bu kurum, Büyük Atatürk'ün direktifleriyle, Türkiye'nin sesini, mücadelemizin doğruluğunu ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulan bu kurum, bundan sonra da yoluna büyük başarılarla devam edecek'' diye konuştu. Anadolu Ajansını dünyanın en prestijli ajanslarından biri olarak görmek istediklerini, bunun için büyük bir heyecan ve gayret içinde olduklarını dile getiren Arınç, şöyle devam etti: ''Sizlerin başarıları hepimizin gururu olacak. Bütün mesele habere hem çabuk hem doğru ulaşabilmek ve bunu bütün dünyaya aktarabilmektir. Yurtdışında, özellikle sıcak kriz bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımı hem tebrik ediyorum ve hem de 'Allah korusun' diyorum. Çünkü Libya'daki iki ateş arasında kalan arkadaşlarımızın haberini görünce endişe ettim... Daha önce de TRT'nin bir muhabiri Tahrir'de iki grup arasında kalmıştı, biraz da hırpalanmıştı. Bu sefer tabii roket mermileri düşünce bayağı endişe ettik. Ama arkadaşlarımızın olağanüstü gayreti ve heyecanı bizi çok mutlu etti. Allah bütün habercilerimizi, bütün kötülüklerden, kazalardan korusun.'' -''En güvenilir, itibar edilir, ajans...''- Anadolu Ajansının şanlı bir geçmişi olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Böyle bir geçmişe sahip kurum, Türkiye'de birinci olmak mecburiyetinde. Kurucusu belli, koyduğu hedef belli. Bütün imkanlarımızı bu doğrultuda kullanacağız. Bunun için her şeyimiz de var. Belki teknolojik imkanlarımızı biraz daha geliştirmek... Ama haber kadromuzda, yönetim kadromuzda hiçbir eksiğimiz yok. Biz de hükümet olarak Anadolu Ajansımızın bir numara olması için tüm desteğimizi hem verdik, hem bundan sonra da vereceğiz. Kurumda bir yerde yazılı, Meclis Başkanıyken sanıyorum, 'En sadık dostlarımız Anadolu Ajansının muhabirleriydi. Çünkü nereye gittiysek yanımızda onları gördük. Herkesin bizi terk ettiği zamanlarda onlar vardı' diye bir cümlem olmuştu. Bugün de en güvenilir, itibar edilir, ajans olarak, onun çalışanları olarak, biz Anadolu Ajansımızı görüyoruz, öyle de görmek istiyoruz. İnşallah Genel Müdürümüz, yardımcılarımız, yönetim kurulumuz, daire başkanı olarak, müdür olarak diğer çalışan arkadaşlarımız olarak çok iyi, çok disiplinli, çok yüksek heyecan taşıyan bir çalışma düzeni kurmak mecburiyetindeyiz, bunu sağlayacağımıza da inanıyorum.'' AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de kabul için Arınç'a teşekkür etti. AA'nın beyin takımı ve yönetim kadrosunu temsilen geldiklerini belirten Öztürk, tüm çalışanların selamlarını iletti ve Arınç'ın bayramını kutladı. Suriye, Libya, Somali'de, sıcak bölgelerde haber peşinde koşan AA muhabirlerinin de selamlarını ileten Öztürk, onların hem bayramda, hem bayram öncesinde ramazan ayında Türkiye'de yoğun bir haber akışı sağladıklarını, Türkiye'nin sesi olduklarını söyledi. Öztürk, ''Şu an hala görevlerini sürdürüyorlar. Bayramlarını orada geçirdiler. Biz de kendileriyle görüştük. Haber yapmanın mutluluğu içerisindeler. Arkadaşlarımızın hepsi bayramda nöbetleşe çalıştılar. Türkiye'nin haber akışını sağlayan en önemli kurum olarak haberleri aksatmadan sağladık'' şeklinde konuştu.