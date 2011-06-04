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Politika

ARINÇ'TAN 4

04 Haziran 2011 16:10

-ARINÇ'TAN 4-B'LİLERE MÜJDE ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kamuda 4-B statüsünde sözleşmeli olarak çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığını açıkladı. Arınç, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, ''4-B statüsünde sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlara müjde'' ifadesini kullandı. Tüm çalışanların ailelerine hayırlı olması dileğinde bulunan Arınç, ''4-B'li arkadaşların kadroya alınması ile ilgili KHK, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi'' dedi.

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