-ARINÇ'TAN 4-B'LİLERE MÜJDE ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kamuda 4-B statüsünde sözleşmeli olarak çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığını açıkladı. Arınç, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, ''4-B statüsünde sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlara müjde'' ifadesini kullandı. Tüm çalışanların ailelerine hayırlı olması dileğinde bulunan Arınç, ''4-B'li arkadaşların kadroya alınması ile ilgili KHK, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi'' dedi.