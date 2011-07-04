-ARINÇ'TAN "ŞİKE SORUŞTURMASI" YORUMU MANİSA (A.A) - 04.07.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, futbolda şike iddialarına yönelik operasyona ilişkin, ''Bu, Türkiye'nin gerçek hukuk devleti olmaya doğru hızla yol aldığını gösteriyor'' dedi. Arınç, Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında dün yapılan futboldaki şike iddialarına ilişkin operasyonu değerlendirdi. İddialara konu olan isimlerin kamuoyunun bildiği, spor camiasının yakından tanıdığı isimler olduğunu dile getiren Bülent Arınç, şunları söyledi: ''İsimlerin içinde kulüp yöneticileri, futbolcular, federasyon, Merkez Hakem Kurulu'ndan kişiler var. Önemli bir yargı operasyonu olarak görülüyor. Arama, gözaltına alınma kararı, kapsamlı inceleme yapıldığını gösteriyor. Yargı sürecini hepimiz merakla bekleyeceğiz. Merakla takip edeceğiz. Belki de futbol spor camiasında birtakım olayların ortaya çıkarılması, varsa sorumlularının da yargı sürecinde aklanmaları ve yargılanmaları mümkün olacak. Bu, Türkiye'nin gerçek hukuk devleti olmaya doğru hızla yol aldığını gösteriyor. Türkiye'de hukuk, yargı güçleniyor. Türkiye'de hukuka, nizamlara aykırı işler yapmak isteyenlerin önünde engeller var. Yargı sonucunu merakla bekleyeceğiz. Sonucunda inşallah Türkiye için önemli sonuç ortaya çıkar.''