-Arınç'tan "Karayılan" yalanlaması TBMM (A.A) - 11.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, terör örgütü yöneticilerinden Murat Karayılan'ın yakalandığına ilişkin iddiaların gerçek olduğu yönünde kendisine atfen basında yer alan haberlerin ''gerçeği yansıtmadığını'' bildirdi. Arınç, yaptığı yazılı açıklamada, Karayılan'ın İran tarafından yakalandığı, ancak daha sonra serbest bırakıldığı şeklindeki iddiaların kendisi tarafından ''doğrulandığı'' yönündeki haberlerin yalan olduğunu, kendisinin böyle bir açıklama yapmadığını kaydetti. -Bakan Yılmaz: Temkinli yaklaşmak lazım Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakalandığı, daha sonra bırakıldığına ilişkin haberleri, ''İstihbarat birimleri açıklamadan inanmamak, temkinli yaklaşmak lazım'' diye değerlendirdi. Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin, ''İran'ın Murat Karayılan'ı yakaladığı, daha sonra serbest bırakıldığı''na yönelik haberlere ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Yılmaz, ''İstihbarat birimleri açıklamadan inanmamak, temkinli yaklaşmak lazım'' dedi.