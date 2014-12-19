Arınç'tan '14 Aralık' açıklaması: Dumanlı ve Karaca tutuksuz yargılanmalı

Başbakan Yardımcı Bülent Arınç, Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonuna ilişkin olarak, "Bu davada delilleri bilmiyorum, mahkemenin kararını etkilemek istemiyorum, ama Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuksuz yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Arınç, Hüda-Par ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle:

HDP, DBP Kürt kardeşlerimizin tek tercihleri değildir. Bunların dışında Hür Dava Partisi ve HAK- PAR var. Bu partiler insani dili kullanıyor, ancak HDP silah ve şiddetle arasına mesafe koyamadı.

Hüda-Par hiç bir zaman silaha başvurmadı.

Sözü olan fikri olan açıklamak isteyen herkesle konuşmak zorundayız. Bu sayı meselesi değildir nitelik meselesidir. Onlara düşen görev sadece İmralı'nın kuryeliğini yapmak olmamalı. Herkes işini iyi yapacak siyaset dili ile bu sorun çözülecek.

Silahlar tamamen susmadıkça çözüm sürecinden olumlu sonuç olmak mümükün olmayacaktır.

'Suç delilleri 14 Aralık operasyonu için yeterli midir?'

Suç delilleri belli mi sen biliyor musun? Bizler ilkeli siyaset yapıyoruz. Tahşiyeciler diye bir grup hedef gösterilmiş, bu kişilere yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahların üzerindeki parmak izlerinin bu kişilere ait olmadığı ve Zaman ve Samanyolu'nda kara propaganda yapıldığını biliyoruz.

'Tutuksuz yargılanmalar'

Hepimiz biliyoruz ve ben de avukatım tutuklama istisnaidir, delilleri yok etme ihtimali yoksa tutuksuz yargılanma esas alınmalı bu açıklamaları yaptığımda tepki ile karşılaşmıştım.

Bu davada delilleri bilmiyorum ama mahkemenin kararını etkilemek istemiyorum ama tutuksuz yargılanmaları taraftarıyım.

Arınç: Demirtaş o kadar gayri ciddi ki kendisini takip edenlere şapşik demesi gibi

Arınç, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Meclis'te odamda ve evimde dinleme cihazları var. Yerlerini bildiğim halde çıkarttırmıyorum" dediğinin hatırlatılması üzerine Arınç, "Gayri ciddi bir iş. 'Ben yerlerini biliyorum ama ellemiyorum.' Kongrede söylenecek bir söz değil. Eğer bundan bir endişesi varsa bununla ilgili suç duyurusunda bulunması veya eliyle çıkarması gerekir. O kadar gayri ciddi ki kendisini takip edenlere şapşikler demesi gibi" diye konuştu.