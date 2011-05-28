-ARINÇ'TAN 100 BİN GENCE MEKTUP BURSA (A.A) - 28.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da ilk kez oy kullanacak 100 bin gence mektup gönderdi. AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arınç, Bursa'da ilk defa oy kullanacak 100 bin gence gönderdiği mektupta, herkesin siyasi görüşüne saygı duyduklarını ancak gençlerden istikrar ve güven ortamının sürmesi için AK Parti'ye destek olmalarını istedi. Gençlere, ''değerli kardeşim'' şeklinde hitap eden Arınç mektubunda, şu ifadelere yer verildi: ''Bu mektubu birçoğunuz gibi Bursa'da doğmuş, gençliğinden bu yana kendini hizmete adamış bir ağabeyiniz olarak yazıyorum. Bursa'nın kaldırımlarına, sokaklarına, insanlarına ve değerlerine yabancı değilim. Ben de Bursalılarla aynı heyecan, hayal ve umutları paylaşıyorum. Siyasi hayatım boyunca Bursa, benim gönlümde ayrı bir yeri bulunan çok önem verdiğim bir şehir oldu. Bugün ise ne mutlu ki sizlerin de desteğiyle Bursa'ya çok daha yakından hizmet etme fırsatına sahibim.'' Mektubunda, ''40 yıllık siyasi hayatım boyunca, daima inandığım değerler doğrultusunda ülkeme ve milletime hizmet etmeye gayret ettim'' diyen Arınç, şunları kaydetti: ''Cenab-ı Allah, bana pek çok kez milletimizin teveccühünü ve milletvekilliği, bakanlık, meclis başkanlığı gibi yüce makamları nasip etti. Bundan sonra da hangi makamda olursam olayım, Bursa'nın, siz değerli Bursalıların ve milletimizin hizmetinde olacağım. Hangi yaştan, hangi meslekten ve hangi siyasi görüşten olursak olalım, bizleri birleştiren ortak payda, Bursa'ya ve bu ülkeye hizmet sevdasıdır. Bizler gençliğimizi bugünkünden çok farklı bir Türkiye'de yaşadık. Bundan dokuz yıl öncesine kadar, birbiri ardına patlak veren ekonomik krizler, yüksek enflasyon, üç haneli faizler, art arda yapılan zamlar, IMF'nin bile borç vermek için nazlandığı, yolsuzluk haberlerinin ayyuka çıktığı, bankaların hortumlandığı, suç örgütlerinin devletin en ücra birimlerine kadar sızdığı bir Türkiye vardı. Dış politikada ürkek, demokrasi sicili bozuk, muhtıra ve darbe tehditleri karşısında milletini temsil edemeyen zayıf iktidarların iflasın eşiğine getirdiği o Türkiye fotoğrafına sizler yabancısınız. Çünkü sizler, bugün, yönetimde güven ve istikrarı sağlamış, güçlü ekonomisi, yüksek standartlı demokrasisi ve dış dünyadaki yüksek itibarı ile geleceğin lider ülkesi olmaya aday bir Türkiye'de büyüdünüz. Sizler, Avrupa Birliği yolunda kararlı bir şekilde ilerleyen, çağdaş değerlere sahip, milli ve manevi değerleri ile barışık bir Türkiye'nin gençlerisiniz...'' -''TÜRKİYE KAZANSIN''- Mektubunda gençlere ''12 Haziran 2011'de ilk kez oy kullanarak hem Türkiye hem de kendi geleceğinize yön vereceksiniz'' diye seslenen, şunları kaydetti: ''Yapacağınız seçim, sizlerin belki çok iyi hatırlamadığınız ancak çok uzak olmayan bir geçmişte olduğu gibi, krizlerle boğuşan, ümit ve güvenini yitirmiş bir Türkiye ile bugün olduğu gibi dünyanın parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, güven ve istikrar içinde geleceğe umutla bakan bir ülke arasında olacak. Biz, herkesin siyasi görüşüne içtenlikle saygı duyuyoruz. Ancak önümüzdeki seçimlerin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyor, 'Türkiye kazansın' diyoruz. Bu düşüncelerden hareketle, 2011 genel seçimlerinde, bilhassa ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizin desteğini çok önemsiyor, sizin, ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğini bekliyorum. 12 Haziran günü sandığa giderken, ülkemiz için en doğru kararı vereceğinize olan inancımı belirtiyor, sizlere huzur dolu yarınlar diliyorum. En içten dileklerim ve selamlarımla...''