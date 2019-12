-ARINÇ: KİMSENİN HAKKI DEĞİL BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kimsenin Türkiye devletini de hükümetini de sokaktaki vatandaşı da tehdit etmeye hakkı olmadığını belirterek, ''Hem onun (Abdullah Öcalan) yolundan gidenler, hem onunla irtibatta olanlar için söylüyorum; suç işlemeyin. Talepleriniz eğer doğruysa, demokrasi içinde konuşulması gereken şeylerse, bunları her türlü şekilde yapabilirsiniz, ama tehdit, baskı, şantaj seçim güvenliğini tehlikeye düşürmek, kimsenin hakkı da değil haddi de değil'' dedi. Ulucami'de öğle namazını kılan Arınç, çıkışta Kapalı Çarşı'ya girerken bir gazetecinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın basına yansıyan sözleriyle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, bu konuda dün İstanbul'da bir açıklama yaptığını hatırlattı. Arınç, buna ilave edeceği bir şeyin olmadığını ifade ederken, ''Ancak şunu söyleyebilirim, Türkiye terörle mücadele ediyor. Hükümetimiz güçlü, güvenlik kuvvetlerimiz de her türlü ihtimale karşı, teyakkuz halinde görevinin başında, ülkenin güvenliğini sağlayacak noktada. Hiç kimsenin endişesi olmasın'' diye konuştu. ''Bahsedilen kişinin'' konuşmalarına bir hükümet üyesi olarak cevap vermesinin mümkün olmadığını ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Biz bu tür şeylere hiçbir zaman tevessül etmedik, ancak şunu söylemek istiyorum; Türkiye'de huzur, barış istiyoruz. Türkiye'de huzur ve barışı isterken, herkes demokratik taleplerini, ortaya koyabilir, düşüncelerini ifade edebilir. Bunlar bize zıt gelse de hoşumuza gitmese de suratımızı buruştursak da dinleriz. Eğer bunlar haklı, makul şeylerse bunları gerçekleştiririz. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yapabilirler. Ama ellerine silah almadan, şiddet ve teröre yol açmadan, can güvenliğini ortadan kaldırmadan, suç işlenmesini tahrik etmeden bunları yapmaları lazım. Yoksa felaket tellalları gibi 'şu olacak bu olacak' sözleriyle, toplumu gerginliğe götürmek, toplumsal ayrışmaya yol açmak, hiç doğru bir şey değil. Dolayısıyla o kişinin sözlerine veya o kişiye önem veren toplumdaki bazı noktalara, mihraklara benim tavsiyem şudur; Türkiye bir hukuk devletidir, güçlüdür, hükümetimiz de görevinin başında ve gücünün bilincindedir. Vatandaşlarımız kuşkuya düşmesinler, can ve sokak güvenliklerinden dolayı kimse endişe etmesin. Suç işleyenler mutlaka cezalarını görürler. Ancak, bu tür konuşmalara önem verenler için söylüyorum; Türkiye'de artık özgürlükler genişlemiştir. Her türlü taleplerini, sivil itaatsizliklerini, demokratik ölçüler içinde yapabilirler, bunu zorlayabilirler, eleştirilerini en son noktasına kadar söyleyebilirler. Ama şiddet yok, terör yok, güç kullanmak yok, demokratik ölçüler içinde bunları yapacağız. Hiç endişe yok.''