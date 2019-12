-ARINÇ: ''KARAR HER ZAMAN TARTIŞLIR'' İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, DGM içerisinde askeri hakimin bulunmasına rıza göstermeyen AİHM ve bunu aynen olumlu kabul eden TBMM varken, komutanların kendilerinden daha ast rütbede olan hakimlere karşı dava açmasını ve o hakimlerin bu komutanlar hakkında hukuka tam uygunluk içinde karar verip veremeyeceklerini kamuoyunun takdirlerine sunduğunu belirterek, ''Böyle bir karar her zaman tartışmalı olacaktır. Tümgeneral emredecek daha düşük rütbedeki askeri hakim bunun dışında bir karar verebilecek. Mümkündür ama Türkiye'deki yaşadığımız şartlar içerisinde o hakimlerin işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum'' dedi. Arınç, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının ortak organizasyonuyla düzenlenen, ''Kültür Başkentinde Haber Ajansları Buluşması''nın açılışından ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bülent Arınç, ''Açığa alınan 3 generalin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurduğunun anımsatılması'' üzerine şunları söyledi: ''DGM içerisinde askeri hakimin bulunmasına rıza göstermeyen AİHM ve bunu aynen olumlu kabul eden TBMM varken, komutanların kendilerinden daha ast rütbede olan hakimlere karşı dava açmasını ve o hakimlerin bu komutanlar hakkında hukuka tam uygunluk içinde karar verip veremeyeceklerini kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Böyle bir karar her zaman tartışmalı olacaktır. Tümgeneral emredecek daha düşük rütbedeki askeri hakim bunun dışında bir karar verebilecek. Mümkündür ama Türkiye'deki yaşadığımız şartlar içerisinde o hakimlerin işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki bu olaylar ileride yapılacak bir Anayasa değişikliğinde yargı birliğine gidişte Türkiye'nin çok ciddi davranması gerektiğini ve bu konuda parlamentoya önemli görevler düştüğünü de bize gösteriyor. Türkiye'de meydana gelen her olay, gerçek bir hukuk devletine giderken bizim önümüzü açıyor.''