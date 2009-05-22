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Politika

Arınç'ın RTÜK başkanıyla ilgili sözlerine tepki

22 Mayıs 2009 17:55

CHP MYK Üyesi Ali Kılıç, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, RTÜK Başkanı Zahid Akman ile ilgili sözlerinin "yetersiz olduğunu" savundu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Arınç'ın "RTÜK Başkanı Akman'ı istifaya davet ettiği" yönündeki sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Kılıç, şunları kaydetti:
"Kamuoyuna açıkladığımız Deniz Feneri E.v belgeleri Türkiye'deki asli faillerin yargıdan, hesap vermekten kaçamayacağını göstermektedir. Sayın Arınç, bu gerçeği gördüğü içindir ki Başbakanıyla ters düşmeyi göze alabilmiştir ama açıklaması da, çağrısı da yetersizdir.

Bir açıklamasında (Deniz Feneri Almanya'da birkaç edepsizin işidir) diyen ve bu sözleriyle Türkiye'deki asli failleri gözlerden saklamaya çalışan Başbakan Yardımcısı Arınç'ın, Alman yetkililerine göre asli faillerden biri olan RTÜK Başkanını istifaya çağırması ne yazık ki göz boyamadan öteye gitmemektedir."

Kılıç, "Akman'ın RTÜK Başkanlığı'ndan alınması ve RTÜK üyeliğinden de istifa ettirilmesi gerektiğini" de savundu.

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