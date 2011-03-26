Arınç'ın 'özel hayat' kriterleri...

T24 - Arınç, komisyondan geçen ‘özel hayat’ tasarısını iki örnekle savundu: Ünlü politikacının sevgilisiyle kapalı mekânda çekilen uygunsuz videosunun yayınlanması, özel hayata müdahaledir ve suçdur. Video yayınlanmadan haber yapılması suç değildir.



Adalet Komisyonu, hakkında suç isnadı bulunmayan kişilerin istihbari amaçlı dinlenen konuşmalarının yayımlanmasını, iddianamelere giren özel hayatı ilgilendiren konuşmaların haber yapılmasını, herhangi bir internet sitesinde yer alan seks kasedi ya da yasadışı dinlemenin bu siteye dayanılarak haber yapılmasını suç olmaktan çıkaran tasarıyı kabul etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tasarıyı savunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugünkü uygulamalarda böyle bir tasarıya ihtiyaç olduğunu belirtti. “Bir örnekle bunu açıklayabiliriz” diyen Arınç, şöyle konuştu: “Bu suçlara konu olan bilgilerin ifşa edilmesinden sonra, bunların haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suçun işlenmesinde, iştirak etmemek kaydıyla suç teşkil etmeyecek. Özel hayata ilişkin görüntüler ifşa edilmiş olsa bile, başkalarının şöhret, hakları, özel veya aile hayatını ihlal eder nitelikte ise bunun yayınlanması haber verme sınırını aşar ve suç oluşturur. Tasarı ile getirilen düzenleme, bu eylemi suç olmaktan çıkarmamaktadır. Aksi taktirde özel hayatın korunması mümkün değildir.”





Politikacının sevgilisi örneği



Eylemin suç olup olmamasını basın özgürlüğünün sınırlarının belirleyeceğini vurgulayan Arınç, daha sonra şaşırtan örnekler verdi. Arınç şöyle konuştu:



“Bir örnek vereyim: Üst düzey bir bürokratın terör örgütü yöneticileri ile çekilen fotoğrafı varsa, bunun yayınlanması bu esaslar çerçevesinde suç oluşturmayacaktır. Ünlü bir politikacının sevgilisi ile birlikte halka kapalı bir mekanda çekilen uygunsuz videosunun yayınlanması, özel hayata müdahale olup suç teşkil edecektir. Ancak video yayınlanmadan bu hususun haber yapılması suç teşkil etmeyecektir.”





Özel hayat tartışması



Ak Partililerin oylarıyla kabul edilen tasarıda, özel hayata ilişkin tartışmalı düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları için “bu fiillerin hukuka aykırı olarak işlenmesi” ölçütü getiriliyor.



Tasarının gerekçesinde ise istihbarat faaliyeti çerçevesinde, hakkında suç isnadı bulunmayan kişiler arasındaki telefon konuşmalarının dinlenmesi ve kayda alınmasının suç oluşturmayacağı ifade ediliyor.



Gerekçede, bu kayıtların, soruşturma sonunda iddianameye konularak kamuya açık hale getirilmesinin de suç oluşturmayacağı vurgulanıyor.



Bu durumda, hem suç işlemiş kişilerin özel hayata ilişkin konuşma ve bilgilerinin iddianamelere girmesi, hem de istihbari dinleme sonunda konuşmaları kayda alınan ve hakkında suç isnadı bile bulunmayan kişilerin konuşmalarının yayımlanması suç oluşturmayacak.





Hukuka uygun ifşaya ceza yok



Tasarıyla özel hayata ilişkin görüntü veya seslerin ifşası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor ancak ifşanın hukuka aykırı yapılmaması halinde ceza verilmeyeceği belirtiliyor. Tasarının gerekçesinde de kayıtların iddianameye girmesi “hukuka uygunluk” ölçütü olarak gösteriliyor. Bu da özel hayata ilişkin görüntü veya seslerin iddianamede yer alması halinde istenildiği gibi haberleştirilebileceği sonucunu doğuruyor. Tasarıya göre, özel hayatın gizliliği ihlal edilerek elde edilen kayıt, bir kere ifşa edilmişse, sonradan haber yapılması suç oluşturmayacak. Haber verme sınırları aşılmaksızın ifşa edilen yasadışı dinleme ya da görüntü haber yapılabilecek. Yasadışı dinleme kaydı, seks kaseti ve benzeri yasadışı materyallerin tamamı, haberleştirilebilecek.





