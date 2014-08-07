'Arınç'ın kendisi komple şaka olduğu için onu ciddiye almıyorum'

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ana muhalefet hattı olmaya çaba göstereceklerini ifade ederek, söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk olan Selahattin Demirtaş, önemli açıklamalar yaptı. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin ana muhalefet hattı olmaya çaba göstereceğiz. Aslında bugün söylediklerim ilk defa söylediğim şeyler değil. Ama bu kampanya döneminde mesajlarım daha net anlaşıldı.

Başbakan sanki tanınmayan biri, bütün Türkiye'de büyük bir panikle kendini gösterme çabası, billboardlar, raketler... Üçümüz birlikte canlı yayına çıkmalıydık. Danışmanlar prompter olmadan. Kalibrenin, kalitenin ortaya çıkacağından çekindi. Bir Cumhurbaşkanı adayı var ama malını saklıyor. Böyle olur mu? Şeffaflık gerekir.

'Adım atsa TRT canlı yayına geçiyor'

Başbakan bir yerde miting yapacaksa ona çok kolay, altında devletin uçağı var. Atlar, ülkenin bir ucundan öbür ucuna gider. Başbakan büyük bir medya ağına zaten sahip, bir de TRT mevzusu var. Adım atsa, trak canlı yayına geçiyorlar. Bugün Adana Valiliği eskort vermedi bize, "Devletin olanaklarını adaylara kullandırtmayız" demiş.

'Bülent Arınç'ın kendisi komple şaka'

Selahattin Demirtaş, TRT'deki resmi seçim konuşmasında TRT'nin yayın politikası hakkında ironi yaparak, "TRT gibi son derece tarafsız, objektif, bütün adaylara eşit yaklaşım sergileyen, hele hele bana karşı adalet ve nezaket örneğinin en muhteşemini sergileyen bu nadide kurumun ekranlarından sizlere seslenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum" demişti.

Demirtaş'ın bu açıklamasının ardından Bülent Arınç, "O yalın ve düz cümlelerden TRT'yi övdüğü kanaatine varıyorum" demişti. Ahmet Hakan, Demirtaş'a bu açıklamayı hatırlatınca, "Bülent Arınç ciddiye almış. Şaka değil demiş. Kendisi zaten komple şaka olduğu için onu ciddiye almıyorum" diye konuştu.

'Ermeni olsan ne olur?'

Artık bir apartmanda bile insanlar "Komşum Alevi mi, Kürt mü" diye bakıyor. O hale getirildi. Bu sürgit iktidara yarıyor. Başbakan anketlerinde kendisine oy verenlerin etnik kimliklerini, mezheplerini sorduruyor. Gürcü olsan ne olur, Kürt olsan, Türk olsan, Ermeni olsan ne olur? Yeterince çekmedik mi? Kesintisiz acıları dindirmenin zamanı gelmedi mi? Ben kimliğimi inkar ederek aday olmadım, ama kimliğime oy istemiyorum. Ben, ilkelerimize oy istiyorum.

Savunduğum ilkeler yeteri kadar oy alsın, umut büyüsün istiyorum. Umudu büyütmek adına adayım. Barış hakkı hepimizin hakkımızdır, lütuf değildir. Sen iktidar olarak bizim hakkımızı neden gıdım gıdım veriyorsun? Ben kendime değil, ilkelere oy istiyorum. Savunduğum ilkeler, diğer iki aday tarafından %1 de olsa temsil ediliyor mu?

'Gül ayrımcılık yapmadı'

Sayın Abdullah Gül partimize ayrımcı bir tutum sergilemedi. Diğer muhalefet partileriyle ilişkisi neyse bizimle de oydu. Başbakan Erdoğan ise bir iki kez karşılaşmamızda zoraki olarak elimi sıktı.

Kızımın ayakkabısını bile giydirmediler

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, geçmişte ırkçılık gördüğünü ifade etti. Unutumadığı bir anısını anlatan Selahattin Demirtaş, aynı apartmanda oturduğu insanların çocuklarının kendi çocukları ile oynamasına izin vermediklerini anlattı.

Kızının kreşe gittiği dönemde bir gün almaya gittiğini anlatan Demirtaş, "Baktım tüm çocuklara ayakkabılarını giydiriyorlar. Ben o zaman DTP milletvekiliyim. Benim kızıma ayakkabılarını giydirmediler. Milletvekili olduğumdan dolayı bir ayrıcalık beklemedim elbette. Ancak kreşte bir tek benim kızımın ayakkabısını giydirmediler. Kızıma, 'her zaman sen mi giyiyorsun ayakkabılarını' dedim. 'Evet baba' dedi. Yani zamanında ırkçılıkla çok karşılaştık" dedi.