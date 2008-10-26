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Yaşam

Arınç'ın evine hırsız girdi

Manisa’da eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile komşusunun evine giren hırsız, bir şey alamadan kaçtı.

26 Ekim 2008 03:00

Manisa’da eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile komşusunun evine giren hırsız, bir şey alamadan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Adakale Mahallesi İzmir Caddesi 71 numaralı apartmanda oturan kişiler, Bülent Arınç’ın oturduğu 11 ve aynı kattaki Mehmet Ağaçhan’a ait 12 numaralı dairelerin kapılarının açık ve kilitlerinin kırılmış olduğunu gördüler.

Sakinlerin ihbarı üzerine apartmana gelen polis ekipleri, Arınç ile Ağaçhan’ın evinde inceleme yaptı. Hırsızın, kapı kilitlerini tornavida veya levye ile kırarak evlere girdiği belirlendi.
İlk incelemelere göre, evlerden herhangi bir şey çalınmadığının belirlendiği öğrenildi.
Olay yerine gelen Vali Celalettin Güvenç, polisten bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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