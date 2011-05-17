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Yaşam

ARINÇ'IN EŞİ ARINÇ: "BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ÇALIŞAMADIM" BURSA (A.A)

17 Mayıs 2011 21:38

-ARINÇ'IN EŞİ ARINÇ: "BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ÇALIŞAMADIM" BURSA (A.A) - 17.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç, başörtü meselesi nedeniyle çalışamadığını belirterek, ''Bu sorunu hala çözemedik inşallah önümüzdeki günlerde nasip olur bu problemi hallederiz'' dedi.  AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanışma toplantısına katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu olduğunu söyledi.  Münevver Arınç, Kız Meslek Lisesi Giyim branşı öğretmeni olduğunu ifade ederek, ''Ama çalışmam mümkün olmadı. Kabahatim çok büyük biliyorsunuz. Bu sorunu hala çözemedik inşallah önümüzdeki günlerde nasip olur bu problemi hallederiz. Çalışmak isteyen arkadaşlarımız da istedikleri kıyafetle çalışma imkanına kavuşabilirler'' diye konuştu.  İki çocuğu olduğunu anlatan Arınç, şöyle devam etti:  ''Diğeri de cennette biliyorsunuz. Fatih'im ile 3 taneydi. O rahmetli oldu. Şimdi bir kızım bir oğlum var. Ben de 90-95 yılları arasında kadın kolları başkanlığı yapmıştım Refah Partisi döneminde. Manisa'da çok aktif çalışmalarımız olmuştu. Eşim milletvekili olduktan sonra Ankara'da yaşamaya başladık. Bu dönemi de Allah buradan nasip etti. Bülent Bey tekrar tekrar anlattı nasıl olduğunu. Sizler bize umduğumuzdan, tahmin ettiğimizden daha çok sıcak bir şekilde kucağınızı açtınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu dönemin de hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.''   Arınç'ın konuşmasının ardından kadın kolları üyeleri de kürsüde kendilerini tanıttı. 

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