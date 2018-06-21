Arınç'ın damadının "adli kontrol şartı kaldırılsın" talebi kabul edilmedi

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen damadı doktor Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Yeter'in hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddetti.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.T., sanığı 10 yıldır tanıdığını ve annesinin doktoru olduğunu söyledi. Yeter'den 'FETÖ' lehine olumlu söylem duymadığını belirten B.T., "Ekrem Bey'i disiplinli bir doktor olarak biliyorum. Örgütsel bir görevi olduğunu görmedim" dedi.

"Adli kontrol şartı kaldırılsın" talebi kabul edilmedi

Tanık ifadelerinin ardından konuşan Ekrem Yeter, "Benim silahlı terör örgütüyle bir bağlantım olamaz. Pek çok cemaate sevgim, saygım vardır. Bu nedenle yaptıklarım, örgütsel bir iş değildir" diye konuştu. Gaziantep'te özel hastanede doktor olarak görev yaptığını söyleyen Yeter, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Ekrem Yeter'in talebini reddeden mahkeme heyeti, dijital materyallerin ve bazı kurumlardan istenilen evrakın beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.(DHA)