-Arınç'ın da Ohri programı iptal ÜSKÜP (A.A) - 19.10.2011 - Bir dizi etkinlikte bulunmak üzere Makedonya'ya giden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla programını yarıda keserek öğle saatlerinde Türkiye'ye dönecek. Makedonya'da, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Atatürk Kongresi'ne katılan ve bugün de Ohri'de şehir turunun ardından Halveti Tekkesi, Tarihi Çınar Ağacı, Struga ve Manastır'da Atatürk'ün okuduğu Askeri İdadi Binası'nı ziyaret etmeyi planlayan Arınç, geç saatlerde Türkiye'ye dönecekti. Arınç, yaşanan terör olayı dolayısıyla ziyaret planını iptal ederek öğle saatlerinde Türkiye'ye gelecek.