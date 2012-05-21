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Politika

Arınç'ın belediye başkanlığına yanıtı: Bana başka işler düşüyor

AK Parti Manisa İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, burada bir konuşma yaptı

21 Mayıs 2012 01:22

Gelecek seçimlerde parti tüzüğü gereği milletvekili adayı olamayacak olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, memleketi Manisa'da, ''Sizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz'' diye seslenildi.

Arınç, 2014 yılından itibaren seçim sürecine girileceğini ve kendisine emeklilik yolunun göründüğünü söylerken, bir katılımcı, ''Sizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz'' dedi.

Arınç da, ''Beni karıştırma, unumu eledim, eleğimi astım. Bana başka işler düşüyor. Aman yüksek sesle konuşma, ne olur'' yanıtı verdi.

Arınç'ın gündeminde, Manisa'da yerel yönetim koltuğunda oturan MHP vardı:

''Görüyorum ve üzülüyorum ki, Manisa'ya huzursuzluk ve kavga gelmiştir. Bu bazen belediye binasını basmakla, bazen kendi yandaşlarını dükkanında tokatlamakla gerçekleşiyor. Bu Manisa'ya yakışmaz, Manisa huzur kentidir, dürüst, namuslu, çalışkan insanların şehridir. Bizi götürenler Manisa'ya hizmet, dostluk, arkadaşlık getiremediler. Manisa'da ne belediye ne belediyenin partisi ne o partinin taraftarları kendi içinde barışık değil ki, Manisa'ya huzur gelsin.''

 

‘İçimizdeki fitneler...’

 

"Tüm Türkiye olarak, AK Parti'nin üç dönem iktidarını değil, düzgün gidersek, parçalanmazsak, içimizdeki fitneler uyanmazsa, birbirimizle kardeş olduğumuzu hiç unutmazsak, 10 dönem iktidarını göreceğiz inşallah'' diyen Arınç, iktidar için gerçek anlamda bir rakiplerinin olmadığını ifade ederek, ''Biz gidersek kim gelecek, kim gelebilecek? 'Ben varım, ben iktidar olacağım' diyen genel başkan duyuyor musunuz? Yüzde 10'u geçince sevinçten gözyaşı dökenler, yüzde 25'e, 'bu da fena değil' diye şükredenler var. Biz, yüzde 50'lerin üzerini konuşuyoruz'' şeklinde konuştu.

 

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