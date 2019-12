-ARINÇ: İKTİDAR OLMAK GİBİ BİR KAYGISI YOK BURSA (A.A) - 04.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmak gibi bir kaygısının olmadığını ifade ederek, ''O parti içindeki kavgadan korkuyor, 'eğer yüzde 25'in altında kalırsam, Baykal'cılar beni lime lime ederler' diye korkusundan bunları (vaatler) söylüyor'' dedi. Arınç, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'ndeki mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin üçüncü dönem iktidara geleceğinin bilindiğini, buna karşılık CHP'nin her şeyi vadettiğini söyledi. Bu vaatlerin ölçüsüz, kitapsız olduğunu dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''(Bunları yapacak mısın?) dediğimizde, 'Ben yaparım', 'Nasıl yapacaksın?', 'Orasını sorma, ben yapacağım, benim adım Kemal' diyor. 'Benim adım Kemal' dedi mi bütün işler bitmiş. Maşallah sihirbaz adam, elinde bir tane sopa var, tık dokunacak, bütün işler olacak... Her şeyi asıyor, veriyor, maşallah 'Noel baba' gibi. Çantasına hediyeleri doldurmuş, Batman'a gidiyor, 'Genel af' diyor, Hakkari'ye gidiyor, 'Özerklik' diyor, Bursa'ya geliyor, başka bir şey söylüyor, 'Mazot 1,5 Lira' diyor. 'KDV'yi, ÖTV'yi kaldıracağım, 600 lira vereceğim' diyor. İyi ver de güzel kardeşim, nasıl yapacaksın bunları.'' -''LİME LİME EDERLER DİYE...'' ''Eskiden Cem Uzan diye birisi vardı'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''2007 seçimlerinde, o senden daha çok atmasını biliyordu. Sen '1,5 Lira' dedin, o 'Mazotu 1 Lira'ya indireceğim' diyordu. Yüzde 7 oy aldı, sonra sırra kadem bastı, şimdi Türkiye'ye bile giremiyor. Neden? Çünkü arkasında şunlar, şunlar ortaya çıktı, bugün dünyada aranan bir insan haline geldi. Palavrada dilin kemiği yok atarsın ama iş başına geldiğin zaman, 'Şunu şöyle yapacağım' demezsen kimse sana inanmaz. Dolayısıyla bu boş vaatlere milletimiz inanmaz. Çünkü görüyor ki yapılacak işleri AK Parti yapıyor, yüksek hızlı trenleri, yolları, okulları, sağlık tesislerini ve insanlarımıza sosyal yardımları, kömürü de AK Parti dağıtıyor, özürlüye maaş da veriyor. Hükümet olarak, öğrencilerimize yurt, kredi, burs veriyor, elbette sosyal yardım olarak kahvaltı parası veriyor. Bizim dağıttığımız sosyal yardımlar, 2 milyarı geçiyor. Sen 600'den bahsediyorsun. 600 verecek bir daha hiçbir şey vermeyecek. Peki bunlar neyin nesidir? Bunlara inanmak mümkün değil. Onun iktidar olmak gibi bir kaygısı da yok. O parti içindeki kavgadan korkuyor. 'Eğer yüzde 25'in altında kalırsam, Baykal'cılar beni lime lime ederler' diye korkusundan bunları söylüyor.'' -''ALLAH'IN İZNİYLE UÇACAĞIZ'' MHP'nin de ''Ben iktidar olacağım'' diye bir sözünü kimsenin duymadığını, ''İktidar olursam, şunu da yapacağım'' demediğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''O sadece bazı söylemleriyle milleti korkutmaya çalışıyor, bölmekten, parçalanmaktan bahsediyor. Türkiye'de yaşayan etnik kimliği farklı insanlarımızı adeta bir ayrımcı gibi görüyor. Oysa biz birlikte Türkiye'yiz... Doğusuyla batısıyla, Kürdüyle Türküyle Anadolu'dan geleniyle Rumeli'den geleniyle bu topraklar bizim. 780 bin kilometrekare toprağın her karışında hepimizin hakkı var. Biz bu ülkede şehit olarak can verdik. Birbirimizin kucağında can verdik. Çanakkale Şehitlerini ziyaret ederseniz, orada Manisalı Bursalı Ahmet'in kucağında Diyarbakırlı Mehmet'in can verdiğini görürsünüz. Galiçya'da, Yemen'de, Sina Çölleri'nde Anadolu'daki istiklal mücadelemizde çok şükür bu ülkede yaşayan ve bin yıldır kardeşlik içerisinde birbirini kucaklayan insan var. O zaman ayrımcılık yoktu, bu ayrımcılık fitnesini sonradan çıkardılar. Biz yine birbirimizle kucaklaşacağız. Yine birbirimizle kardeş olduğumuzu anlayacağız. İnancımız, kültürümüz, medeniyetimiz var, bizi bir araya getiren Allah'a hamdolsun bütün beraberliklerimiz... Ayağa kaldıracağız, Türkiye yeniden büyüyecek, yeniden güçlenecek, yeniden sorunlarımızı çözeceğiz, önümüz açılacak, Allah'ın izniyle uçacağız, Türkiye'yi büyüteceğiz...'' Arınç, konuşmasını ''Şimdi bakarsın birileri bu güzel havayı, kalabalıkları, coşkuyu görür, 'Bunlar beş dakika konuşma süresini geçirdi' diye şikayete koşar. Başımıza iş almayalım'' diye tamamladı.