-Arınç: İddiaların içi boş ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a yönelik iddialarıyla ilgili, ''Elinde ne kadar kalın dosya sallarsa sallasın, üzerine ne kadar büyük harflerle köstebek veya yolsuzluk diye yazarsa yazsın, bunların içinin boş olduğunu ben aynen yakın gördüm ve biliyorum'' dedi. Arınç, Kanal D'de yayımlanan ''32. Gün'' programında Mehmet Ali Birand'ın konuğu oldu. Birand'ın, Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a yönelik iddialarını hatırlatarak, konuya nasıl baktığını sorması üzerine Arınç, bir kaç açıdan meseleye bakmak gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında, bu ortaya atılan iddiaları ciddiyetsiz gördüğünü belirten Arınç, şöyle konuştu: ''İsminin 'Çarkçı Kemale' çıktığını doğrulayabilecek çok ciddiyetsiz işlerle bugüne kadar meşgul oldu. O yolsuzluklarla mücadele eden bir kişi olarak kendini takdim ediyor ama adeta elinde çekiç olan herkesi de çivi gibi gören bir anlayışla yola çıkıyor. Kendisinin dışında herkes yolsuzluk yapmaktadır ve o da yolsuzlukların peşinde bir hafiye gibi durmaktadır. O yüzden tecrübemle sabittir ki Sayın Atalay'la, bakanımızla ilgili olarak ve üstelik çok sevimsiz bir şekilde ismini köstebek koymak suretiyle onu aşağılayan, ona hakareti amaçlayan bir yafta yapıştırmasını ben doğru bulmuyorum.'' Deniz Feneri'nin Türkiye'deki faaliyetlerine eşiyle birlikte katıldığını belirten Arınç, ''Bu derneğe güvendim, bütün faaliyetlerine maddi destek sağladım. İmkanlarımla fakirlere, yoksullara ben de ulaşmaya çalıştım'' dedi. -''Yanlışları varsa beni yaralar''- ''İnanıyorum ki Türkiye'deki faaliyetleri temizdir ve beyazdır'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğer yanlışları varsa bu beni yaralar. Çünkü ben onlara güvendim, benim gibi binlerce insanı da yaralar. Çünkü onlar da onlara güven duyarak onların faaliyetlerine katıldılar. Peşinen, 'bunlar çok iyi insanlardır, kesinlikle böyle bir şeyler yapmaz, ben onlara kefilim' noktasında değilim. Bunlarla iyi ilişkilerimiz oldu, aynı yolda yürüdük. Kanal 7 olsun, diğer çalışmalarında olsun... Her zaman dostluğumuz arkadaşlığımız oldu. Ama ben onların her gün ne yaptıklarını bilmiyorum. Hangi ilişkiler içerisinde olduklarını bilmiyorum. İyi insanlar olarak bir arada bulunduk. Dindar insanlar, vicdanlı insanlar olarak onları tanıdım. Ama bugün içerdeler, sorgulamaları yapıldı, davaları açılacak. Benim gönlüm diyor ki inşallah en kısa zamanda çıkarlar ve en kısa zamanda bundan aklanırlar.'' -''(Köstebek) lafı Kılıçdaroğlu'nun alnına yapışır''- Arınç, ''Bütün bunların hiçbirisi ispat edilmediği zaman bu köstebek lafı Beşir Atalay'a da zaten tutmaz, ama Kılıçdaroğlu'nun alnına yapışır. Neden? Çünkü, soruşturmanın gizliliği esastır. Bu gizli olan soruşturmadan bir bölümünü alıp da orada filan kişinin, filan kişiye telefon ettiğini telefon dinleme kayıtlarından tespit etmişlerse, ama içeriği işlerine gelmediği halde sadece bu telefon görüşmelerini vererek nasıl olur da İçişleri Bakanı'nın makamından Kırıkkale Belediye Başkanı'na telefon edilir diyorsa bu fos çıkar. Bunun arkasından hiçbir şey olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadarki tüm iddiaları nasıl yanlış çıktıysa, bu da onlardan bir tanesi olur'' diye konuştu. -''Bizim resmi bir bilgimiz yok'' Arınç, terör örgütü yöneticilerinden Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalanıp daha sonra serbest bırakıldığı iddiasıyla ilgili olarak, ''İran'ın bunu elde edip Türkiye'ye karşı veya Suriye kozunun içinde bir aktör olarak kullanmak istemesine karşı bizim resmi bir bilgimiz yok'' dedi. Türkiye'nin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda Hırvatistan ile eşleşmesinin hatırlatılması üzerine Arınç, ''Milli Takımımız çok iyi oynamıyor. Son play off'a kalmasında da Burak'ın golü kadar Almanlar'ın Belçika'yı yenmesi etkili oldu. Ama öylesine bir başarı olarak görüldü ki neredeyse şampiyon olduk gibi...'' diye konuştu. ''Hiddink'i beğeniyor musunuz?'' sorusu üzerine de Arınç, ''Hayır, beğendiğimi söyleyemem. Söyleyemem doğrusu. Kariyeri çok başarılı bir insan ama... Daha iyisinin olabileceğine inanıyorum'' karşılığını verdi. -''Biz onların sağlığına katkı sağlıyoruz'' Başbakan Yardımcısı Arınç, Mehmet Ali Birand'ın ''mecbur musunuz bu kadar zam yapmaya? Ne yapacağız biz?'' demesi üzerine, ''74 milyonu tek tek ilgilendiren bir konu değil. Zam yapılan sektörlere, üretimlere diyelim, bunlar belki sizin gibi Türkiye'de birkaç kişiyi ilgilendiriyor'' karşılığını verdi. Türkiye'de iyi bir ekonomi yönetiminin olduğunu, Türkiye'nin dünyada ekonomik açıdan örnek gösterildiğini dile getiren Arınç, ''Dolayısıyla bu yapılanlarda bir hikmet mutlaka aranmalıdır, gerekli olduğu için yapılmıştır. Bunlar, toplumun fakir kesimlerini ilgilendiren sektörler değil'' dedi. Birand'ın sigaraya da zam yapıldığını anımsatması üzerine Arınç, ''Ama sigara öldürür. Zaten paketinin üzerinde, 'sigara içmeyiniz' diye yazıyor. Yani biz aslında onların sağlığına biraz daha katkı sağlıyoruz'' diye konuştu. -''Terörle mücadelemiz söz konusu''- İran'ın esnek politikalar izlediğini dile getiren Arınç, ''İran komşu bir ülkemiz ve terörle mücadelede de şu ana kadar işbirliğimiz söz konusu'' dedi. Uluslararası işbirliği olmasaydı terörle mücadelede başarının sağlanamayacağını vurgulayan Arınç, ''Düşünün ki bir devlet adamı sorumluluğu şunu da gerektirir, eğer İran bu yazılanlar gibi hareket ettiyse dahi bunu Türkiye'nin söylemesi ve açıklaması doğru olmaz. Görmezden gelmek daha doğru olur, ilişkilerin devam etmesi lazım. Kaldı ki biz inanıyoruz ki bize yapılan açıklamalar samimidir ve doğrudur, İran ile işbirliğimiz devam edecektir. Bu kanaatimiz bugüne kadar bozulmamıştır'' şeklinde konuştu.