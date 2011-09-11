-Arınç'ı duygulandıran nikah ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, vefat eden oğlunun arkadaşı Furkan Korkutata'nın nikah töreninde duygusal anlar yaşadı. Arınç, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu ile JW Marriott Ankara Otel'de düzenlenen, Saadet Partisi eski milletvekillerinden ve HAS Parti genel başkan başdanışmanlarından Hüsamettin Korkutata'nın oğlu Furkan ile Merve Hamidi'nin düğün törenine katıldı. Çiftin nikahlarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıyarken, nikah şahitleri ise Arınç, Şimşek, Aksu, Saadet Partisi eski genel başkanlarından Recai Kutan ve eski bakanlardan Hüsamettin Özkan oldu. Gökçek, nikahı kıydıktan sonra, çifte mutluluklar dileyerek, Başbakan Erdoğan'ın üç çocuk tavsiyesini hatırlattı. Gökçek, çifte evlilik cüzdanlarını vermesini ise Başbakan Yardımcısı Arınç'tan istedi. Nikah cüzdanını vermeden önce bir konuşma yapan Arınç, Korkutata ve Hamidi ailesini yakından tanıdıklarını belirtti. Düğünde bulunmalarının kendileri için büyük bir bahtiyarlık olduğuna işaret eden Arınç, Furkan'ın aileleri için ayrı bir özelliği, önemi olduğunu vurguladı. Konuşmasının bu bölümünde duygusal anlar yaşayan Arınç, ''Furkan, merhum evladımızın en güzel arkadaşlarından biriydi. Rabbim inşallah ömrünü uzun etsin. Birbirleriyle güzel hatıraları inşallah yaşamaya devam etsinler'' diye konuştu. Arınç'ın konuşması sırasında eşi Münevver Arınç'ın da duygusal anlar yaşadığı gözlendi. Arınç, konuşmasının ardından kendisinde bulunan evlilik cüzdanını çifte vermesi için Recai Kutan'a teslim etti. Arınç'a teşekkür eden Kutan, genç çifte mutluluk diledi. Bülent Arınç'ın büyük oğlu Fatih, 1997'de Manisa'da bindiği otomobile bir hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu 17 yaşındayken yaşamını yitirmişti.