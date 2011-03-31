-ARINÇ: HSYK'NIN TASARRUFU SAYGIYLA KARŞILANMALI ŞANLIURFA (A.A) - 31.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, HSYK'nın atamalarına ilişkin olarak, "Bu savcılardan bir veya birkaç tanesinin görevlerinden bir şekilde ayrılmış olmalarının belli bir çevrede sevinç meydana getirdiğini görmekteyiz. Yani filan gitti bu dava bitti şeklinde başlıklar atabilecek konuma geldiler. Doğrusu ayıplanacak, üzülecek bir davranıştır" dedi. Arınç, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: "Atamalardan birkaç savcının ismi tartışılıyor. Ergenekon ismi verilen bir terör örgütü ile ilgili soruşturma yapan, iddianame yazan ve bu davaları takip eden savcılardır. Bunlardan birkaç tanesi farklı görevlere terfi ederek atanmışlardır. Bu çıplak gözle baktığımız zaman HSYK'ya ait bir yetkinin kullanılmasıdır. Alınan bu karara bu kurulun yetkisi içinde kaldığından dolayı hiçbirimizin söyleyecek sözü yoktur. HSYK'nın tasarrufunu, anlayışla ve saygıyla karşılamak bence en doğru olanıdır. Ancak bu savcılardan bir veya birkaç tanesinin görevlerinden bir şekilde ayrılmış olmalarının belli bir çevrede sevinç meydana getirdiğini görmekteyiz. Yani filan gitti bu dava bitti şeklinde başlıklar atabilecek konuma geldiler. Doğrusu ayıplanacak, üzülecek bir davranıştır."