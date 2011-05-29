-ARINÇ ESKİ TESK BAŞKANINI SUÇLADI BURSA (A.A) - 28.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Öyle genel başkan vardı ki (eski TESK Başkanı) 50 metreyi aşıp bir gün ziyaret etmedi, bizimle esnafın meselelerini konuşmadı'' dedi. Arınç, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan Kozahan'da düzenlenen toplantıda, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, bunun seçimlik olmadığını söyledi. Konuşmasında, Türkiye'deki 2000-2001 krizlerini anımsatan Arınç, şunları kaydetti: ''Aynı tarihlerde Arjantin'de ekonomik kriz oldu. Krizde 'yarın aç kalırım' diye insanlar, dükkanları yağmaladılar. Alışveriş merkezlerine (AVM) giren, ne bulduysa aldı, birbirlerinin boğazına satır dayadı. Bu toplumsal cinnettir, sosyal patlamadır. Biz 2000-2001 krizlerinin en çok acısını yaşayan kesimiz ama böyle bir şey yapmadık. Yoksulluk, zorluk çektik, birçok kişi dükkanını devredecek insanlar bulamadı ama o kriz dönemlerinde 6 ay satılık, kiralık levhası durdu, kimse başını çevirip bakmadı. Raflar boşalmıştı, yüksek enflasyon, yüksek faiz toplumu kemirmişti. O günlerde bile bizim geleneğimize göre sosyal patlama diye birbirimizin boğazına, gırtlağına dayanmıyoruz, fakirle yoksulla ekmeğimizi paylaşıyoruz, sabrediyoruz, ümit ediyoruz.'' Bülent Arınç, BESOB ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) gibi bir meslek kuruluşunun kendi üyelerinin menfaatlerini gözetmesi gerektiğini belirterek, ''Sayın Palandöken, mensubu veya üyelerinin başında olduğu kuruluşun gereği olarak esnaf ve sanatkarın dertlerini çözecektir, sorunları giderecektir, üyelerini rahatlatacaktır'' dedi. -''SIKILI YUMRUKLA EL SIKIŞILMAZ, ELİNİ AÇACAKSIN Kİ ADAMIN ELİNİ TUTASIN''- Kuruluşların taleplerini, sorunlarını hükümetlere aktarması durumunda çözüme kavuşacağını belirten Arınç, şöyle konuştu: ''(Hükümetlere küselim, sırtımızı dönelim, elimizi yumruk yapalım, onunla düşmanlık içinde olalım.) Geçmişte böyleydi. Meclis Başkanı'ydım, Allah'tan korkun. Meclis Başkanlığı ile TESK arasında 50 metre mesafe var. Bizim kapıdan çıkın TESK'i görürsün. Öyle genel başkan vardı ki 50 metreyi aşıp bir gün ziyaret etmedi, bizimle esnafın meselelerini konuşmadı. Bir gün Başbakan'ı arayıp, 'benim kitlemin sorunları var arkadaş, sen hükümetin başındasın, ben esnafı temsil ediyorum, benim bu sorunumu çözeceksin' demedi. Sıkılı yumrukla el sıkışılmaz, elini açacaksın ki adamın elini tutasın. Bana dünyanın insanı geliyor. Sivil toplum örgütleri geliyor, eczacılar, tabipler geliyor, destek istiyor. Biz de esnafla iç içeyiz ama gelmediler, inat ettiler, düşmanlık yaptılar. Keşke bir araya gelseydik, meselelere birlikte sahip çıksaydık ama beyefendi halinden memnundu, biz karşıda bekliyorduk, o bize el bile sallamıyordu. Kayıp yıllar. Ne zaman Palandöken geldi, avcunu açtı 'benim meselem var arkadaş, bu esnafın, sanatkarın meselesini sana anlatacağım sen de çözeceksin, hükümet olarak bu senin görevin, Meclis Başkanı olarak bu senin görevin' dedi. Biz de aldık, başımızın üstüne koyduk.'' Birçok kuruluşun geldiğini, sorunlarını anlattığını ve meselelerinin ''tıkır tıkır'' çözüldüğünü dile getiren Arınç, ''Neden TESK gelmez, neden TESK sorunlarını anlatmaz? Esnaf kaynıyor ama meselesini anlatacak temsilcilerini yıllarca bulamadı. Bu güzelim kitle iş başına geldi, Türkiye'de diyalog başladı. Sen bana söyleyeceksin ben sana söyleyeceğim, meseleleri çözmeye başlayacağız. TESK altın dönemini yaşıyor. Sen orada ağlarsan, benim burada haberim olmazsa, nasıl çözülecek bunlar?'' dedi.