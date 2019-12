-Arınç: Dünya'ya umut olan bir Türkiye var ERZURUM (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ekonomide, sanatta, sporda, bilimde, özetle her alanda gürül gürül gelişen, üreten, dünyaya yön veren ve dünya halklarına umut olan bir Türkiye var'' dedi. Arınç, Atatürk Üniversitesinin Kültür Merkezi A Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde, üniversitenin 2011-2012 yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı geçmesini temenni etti. Protokol konuşmalarında hoşlanmadığı bir takdim şeklinin olduğunu belirten Arınç, ''Sayın'' ile başlayan konuşmaların sonunun gelmediği için çok kısa bir açılış konuşması yaptığını dile getirerek, ''Bizim Cemil Çiçek Bey'in çok güzel bir sözü vardır. 'Sayınları saymakla bitmez' diye. Ama usulen tabii en yüksek konuktan başlayarak bazı arkadaşlarımızı ismen söylemek istedim'' diye konuştu. Açılış törenine konuk rektörlerin de katıldığını anımsatan Arınç, ''Genç arkadaşlarımızı, özellikle ilk defa bu yıl üniversite sıralarına oturacak değerli arkadaşlarımı kutluyoruz ve onları büyük fedakarlıkla yetiştiren fedakar anne ve babalarına, velilerine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onları ayrıca tebrik ediyorum'' dedi. Üniversitenin bundan sonra da Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasında büyük görevler üstleneceğini kaydeden Arınç, Erzurum'dan çok başarılı, siyasetçilerin, bakanların ve milletvekillerinin de yetiştirildiğini ifade ederek, ''Onlardan birisi Sayın Bakanımızdır. Bu üniversitede öğrenimine başlamış, öğretim üyeliği yapmış ve şimdi de hükümetimizin en başarılı bakanlarından birisi olarak görev yapmaktadır'' dedi. Bugünlerin gelecek için altın fırsatlar sunduğunu bildiren Arınç, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin en sıkıntılı dönemlerinde, üniversite sıralarından geçmiş bir ağabeyiniz olarak, genç arkadaşlarıma şunları rahatlıkla söylemek istiyorum. Bugünleri, kendinizi dört duvar arasına kapatarak, internetin insanı yalnızlaştıran, dipsiz dehlizlerine mahkum ederek toplumdan, cemiyetten uzakta bir hayat yaşayarak, ya da faydasız uğraşlar peşinde koşan bir hercai gibi harcamayın.'' Bugün gençlerin, geleceğe her zamankinden daha çok umutla bakmaları için pek çok sebeplerinin olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarıyla, bütün vatandaşlarıyla, gücünü toplayarak, birleştirerek, gelişme ve kalkınma yolunda büyük bir dinamizm süreci yaşadığını belirtti. -''Artık kederli, mahzun, zayıf ve yalnız bir ülkeniz yok''- Demokrasiyi, çok sesliği, huzuru, kardeşlik ve kalkınmayı Türkiye'nin her köşesinde görmenin mümkün olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Türkiye, hem ağırlıklarından, hem de yanlış alışkanlıklarından kurtularak, adeta bir diriliş mevsimi yaşıyor. Artık bütün dünyada Türkiye konuşuluyor. Sadece çevremizdeki ülkelerde değil, başarılarımızdan Avrupa'nın bütün başkentlerinde gıptayla bahsediliyor. Modern Türkiye'nin attığı her adım, dünyanın her köşesinden ses getiriyor. Artık bir sanatçının dediği gibi kederli, mahzun, zayıf ve yalnız bir ülkeniz yok. Ekonomide, sanatta, sporda, bilimde, özetle her alanda gürül gürül gelişen, üreten, dünyaya yön veren ve dünya halklarına umut olan bir Türkiye var. Bundan dolayı sizler de umutlu olmalısınız. Ve bu büyük ülkenin yeniden tarih sahnesindeki etkin konumuna, kendisini iyi yetişmiş bireyler olarak katkı bulunmalısınız. Ülkemizin her yönüyle gurur duyacağı bir kentinde Erzurum'da üniversiteyi okumak ayrıcalığına sahipsiniz.''