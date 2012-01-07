-Arınç: Diğer ülkelerden kursiyerler gelecek MANİSA (A.A) - 07.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Diyanet İşleri Başkanlığının Manisa'da hizmete giren eğitim merkezinde, ihtisas ve kıraat üzerinde büyük hizmetler yapılacağını ve bu merkezde pek çok ülkeden din adamlarının eğitim göreceğini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Eğitim Merkezi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim okuduğu açılış programında, merkezin tanıtım filmi gösterildi. Arınç, törende yaptığı konuşmada, eğitim merkezinin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Merkezin taşıdığı önem karşın böylesi bir merkezin açıldığı konusunun basında yer alıp almayacağı konusunda emin olmadığını dile getiren Arınç, şunları söyledi: ''Bunu sağlamanın bir tek yolu var. Kürsüde konuşan Bülent Arınç olunca bir şey söylemeli ki o gündeme düşmeli. E takdir edersiniz ki siyaset konuşmuyoruz, buranın yeri günlük politika değil. Ama siyaset konuşmadan gündeme gelmek mümkün. Mesela ben de sayın hocalarım gibi besmele çekerek konuşmama başlamış olsaydım, ulusal medya bu açılışı unuturdu ve 'Başbakan Yardımcısı Arınç, sözlerine besmele çekerek başladı' derdi. Şimdi ben bu açılışın bu yönüyle değil, bu muhteşem beraberlikle gündeme gelmesini istiyorum. Besmele çekerek söze başlamak çok güzel bir şey ama ben onu yapmadan başka bir şekilde bu düşüncemi gerçekleştirebiliyorum. Bismillah her hayrın başıdır.'' -''Pek çok ülkeden kursiyerler burada yetişecek''- Arınç, açılışı yapılan merkezin, imece usulüyle herkesin katkıda bulunmasıyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, katkı verenlere teşekkürlerini ifade etti. Merkezin, Manisa için gecikmiş bir hizmet olduğunu dile getiren Arınç, ''İnşallah şimdi ihtisas ve sanıyorum kıraat üzerine burada büyük hizmetler yapılacak. Pek çok ülkeden buraya kursiyerler gelecek. Manisa'nın saygınlığı, rahmeti, bereketi, inşallah bu güzel yüksek ihtisas merkezimizin faaliyete geçmesiyle en güzel halini alacak. Hayrı, emeği geçen bu işi bu noktaya getiren bütün arkadaşlarımızdan Allah razı olsun'' dedi.