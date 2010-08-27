-ARINÇ: ''DARBELER ALÇAKÇA'' TOSYA (A.A) - 27.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Eylül ve 27 Mayıs'ın, siyaset ve demokrasi hayatını mahveden, ''alçakça darbeler'' olduğunu belirterek, ''Bunların, bu ülkeye yararı olmadı, zararı oldu'' dedi. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Arınç, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ancak, bugüne kadar geri kaldığını anlatarak, Türkiye'nin olması gereken yerde bulunmadığını söyledi. ''Çünkü şimdiye kadar birileri koalisyonda daha fazla ne kadar bakanlık alırım diye düşünmüş, halk fakirleşmiş ama birileri sürekli zenginleşmiş'' diyen Arınç, Türkiye'nin son yıllarda hızla geliştiğini anlattı. Türkiye'nin her yerinde bölünmüş yolların yapıldığını, Yüksek Hızlı Trenlerin çalışmaya başladığını dile getiren Arınç, enerji, tarım, sağlık, doğalgaz hizmetlerinde büyük bir gelişme yaşandığını ifade etti. Eğitim alanında binlerce derslik yaptıklarını, sınıflardaki öğrenci sayısının düştüğünü ifade eden Arınç, bu hizmetleri halk için yaptıklarını anlattı. Arınç, şunları söyledi: ''Biz, bu hizmetler sayesinde buralara geldik. Son 60 yıl, 100 yıldan bu yana Türkiye dışarda itibarını ve gücünü kaybetmişti. Sözü dinlenmez olmuştu. Türkiye diye bir ülkeden haberi bile olmayanlar vardı. Hiç kimse bizi bilmiyordu. Türkiye'nin cumhurbaşkanı, başbakanı kim bilmiyorlardı. Çünkü, cumhurbaşkanlığı moda olmuştu. Emekli genelkurmay başkanları cumhurbaşkanı olmak için sıraya giriyordu. Darbeci cumhurbaşkanlarını bu ülkede yaşattık. 12 Eylül ve 27 Mayıs, siyasi ve demokrasi hayatımızı mahveden, alçakça darbelerdir. Bunların bu ülkeye yararı olmadı, zararı oldu. Şimdi Türkiye, AK Parti ile bilinen ve ne diyeceği merak edilen bir ülke oldu. Çünkü, bu ülkede, bu hükümetin başında zalime karşı hakikati söyleyen bir başbakan var. ABD Başkanı Barack Obama'ya karşı da Şimon Peres'e ve diğerlerine karşı da 'yanlış yapıyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz, Filistin'de, Gazze'de masum Müslümanları öldürüyorsunuz' diyen bir başbakan var. Başı dik, alnı açık bir başbakanımız var. Dünyanın neresinde Türkiye söz konusu olduğunda kendi bayrağının yanında Türk bayrağını taşıyan insanlar var.''