-Arınç'a UÜ'nün açılışında protesto BURSA (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Uludağ Üniversitesinin (UÜ) 2011-2012 akademik yılı açılış töreninde bazı öğrencilerin kendisini protesto etmesiyle ilgili olarak, ''Fiili bir müdahale olmadıkça, toplantının yapılmasını engellemedikçe, bir saldırıya dönüşmedikçe, bu gösterileri demokratik buluyorum. Bunlardan üzülmüyorum ve sıkılmıyorum'' dedi. Törene katılmak üzere Görükle Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ne gelen Arınç, programın yapılacağı salona girdi. Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek'in konuşması sırasında, dışarıda bir grup öğrenci eylem yaptı. Arınç'ın açılışa katılmasını sloganlarla protesto eden 16 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında özel güvenlik görevlileri ve polislerle öğrenciler arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Ardından, Başbakan Yardımcısı Arınç, kürsüye çıkarken salondaki bir öğrenci, ''Üniversitemizde sizi istemiyoruz'' diye bağırdı. Bu öğrencinin korumalar ve polislerce dışarıya çıkarılmasının ardından konuşmasına başlayan Arınç, öğrencilerin protestosuna ilişkin şöyle konuştu: ''Protesto gösterileri hepinizin dikkatini çekmiştir. Bu büyük merak uyandırıyor ve herkesi telaşlandırıyor. Aslında şunu bilmemiz lazım; toplantımızın başından bu yana dışarıda 15-20 kişilik grup, yani 45 bin öğrencisi olan bir üniversitede 15-20 kişilik genç grup, oturarak ve slogan atarak, belki de benim burada bulunuşumu protesto ediyor. Fiili bir müdahale olmadıkça, toplantının yapılmasını engellemedikçe, bir saldırıya dönüşmedikçe, bu gösterileri demokratik buluyorum, bunlardan üzülmüyorum ve sıkılmıyorum. Lütfen siz de rahat olun. Dolayısıyla bu protesto eyleminin... Her ne sebeple olursa olsun, herkes herkesi beğenmek zorunda değildir. Siyasetçileri de akademisyenleri de bürokratları da belediye başkanlarını da eleştirebilir, amaçlarını bilemeyiz. Herkesin tavrını ortaya koyması takdir veya eleştiri yapması, doğal ve demokratik bir haktır. Dışarıda bu eylemlerini belki de güzel bir biçimde ortaya koyan, genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama şunu bilelim ki; hiçbir hak bir başkasının özgürlüğüne engel olmamalıdır. Yani örneklerini maalesef üzülerek gördüğümüz birçok olayda fiili müdahaleler, saldırılar, aşağılayıcı davranışlar olmaktadır ki hiçbir hukuk da buna cevaz vermez.'' Bülent Arınç, salonda yapılan protestoya da işaret ederek, ''Dolayısıyla içeride de birkaç kişinin slogan atarak birkaç söz söylemesi, lütfen keyfinizi kaçırmasın'' dedi. Arınç, konuşmasında geçmişte üniversitelerin büyük yanlışların yapıldığı yerler olduğunu belirterek, ''Bilimin laboratuvarı olması gereken üniversiteler, ideolojik kavganın, tek tipleştirici toplum mühendisliği projelerinin laboratuvarı gibi görüldü. Demokratik değerlerin, çoğulculuğun, özgürlüklerin hakim olması gereken bu mekanlar adeta yasakların kol gezdiği karakollara dönüştürüldü'' dedi. Bunların geride kaldığını belirten Arınç, ''Üniversiteler tek yönlü bir görüşün değil, çoğulculuğun, demokrasinin, aklın ve bilimin temsilcisi olmalıdır. Bu anlayış doğrultusunda, üniversite ve araştırma kurumlarımızın, bilimin ışığıyla toplumu aydınlatan ve dünyadaki çağdaş bilimsel gelişmeleri takip eden, bununla da yetinmeyip bizzat bilgiyi üreten mekanlara dönüşmesini temenni ediyorum'' dedi.