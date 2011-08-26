-Arınç'a suikast Meclis gündeminde TBMM (A.A) - 26.08.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikaste ilişkin soruşturmanın hangi aşamada olduğunu öğrenmek istedi. Vural, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, Arınç'a suikast girişimi iddialarının üzerinden yaklaşık 2 yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen soruşturmanın hangi aşamada olduğuna dair bir açıklama yapılmadığını ve akıbeti hakkında kamuoyuna bilgi verilmediğini ifade etti. Vural, önergesinde şu sorulara yer verdi: ''Başbakan Yardımcısı Arınç'a suikast iddiasıyla açılan soruşturmanın başlamasından bu yana yaklaşık 2 yıllık bir zaman geçmesine karşın soruşturmanın akıbeti nedir, hangi aşamadadır, dava açılmış mıdır? Kozmik Oda'da yapılan aramada suikast planına yönelik bir bulgu bulunmuş mudur? Bulunmuşsa ne gibi bir işlem yapılmıştır? Bulgu yoksa ulaşılan bilgilere nasıl bir işlem yapılmıştır?''