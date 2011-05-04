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Politika

ARINÇ'A ŞARKILI KARŞILAMA KIRKAĞAÇ (A.A)

04 Mayıs 2011 15:20

-ARINÇ'A ŞARKILI KARŞILAMA KIRKAĞAÇ (A.A) - 04.05.2011 - Ramazan Ercan -  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Bursa milletvekili adayı gösterildikten sonra ilk kez geldiği Manisa'da coşkuyla karşılandı. Bursa'dan karayoluyla Manisa'ya gelen Arınç için, Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe beldesi girişinde partililerce karşılama töreni yapıldı. ''Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek'', ''Her zaman kalbimizdesin'', ''Evine hoş geldin'' yazılı pankartların açıldığı karşılama töreni sırasında, yoğunluk nedeniyle Balıkesir-Manisa karayolu bir süre trafiğe kapandı. Seçim otobüsünden ''Bir Şarkısın sen ömür boyu sürecek'' şarkısı çalınırken Arınç, kendisini karşılamaya gelen yüzlerce vatandaşla tek tek selamlaştı. Manisa Valisi Celalettin Güvenç, AK Parti Manisa milletvekilleri ve milletvekili adaylarının da katıldığı karşılama töreninde yaklaşık 150 araçlık konvoy oluşturuldu.

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