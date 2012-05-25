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Arınç'a havada doğum günü kutlaması

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suudi Arabistan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü

25 Mayıs 2012 02:35

Korumaları, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç için uçakta sürpriz doğum günü yaptı. 64'üncü yaşına uçakta giren Arınç kestiği pastanın ilk dilimini hostese verdi.

Uçağın arka bölümüne davet edilen Arınç, burada kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ve alkışlarla karşılandı.

Bu sırada, uçağın kaptan pilotu Hikmet Yücel de anons yaparak, Arınç'ın doğum gününü ve Regaip Kandili'ni kutladı. Sürpriz doğum günü için teşekkür eden Arınç, ''Doğum günümüz hayırlısıyla bugüne denk geldi. Uçağın içindeyiz. Allah'tan hem kendime hem sizlere sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı, uzun ömürler diliyorum. İnşallah biz de aile olarak çocuklarımızla, torunlarımızla daha nice yıllar görürüz'' dedi.

 

64 yaşına girdi

 

Yaşı sorulan Arınç, ''25 Mayıs 1948 doğumluyum. Ben söylemeyeyim, siz hesaplayın artık. Çünkü sürekli yükseliyor yaşımız. Hanımlarda bu daha çok bir sendrom gibidir ama biz de artık yaşımızın ilerlediğini düşünüyoruz'' karşılığını verdi.

 

İlk dilim hostese

 

Pastayı kestikten sonra ilk dilimi, ''Bir tane çiçeğimiz var, o çiçekten başlayalım'' diyerek hostese veren Arınç, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdürü Ekrem Tokdemir ve Koruma Müdürü Recai Karaorman için de birer dilim kesti.

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