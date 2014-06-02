Arınç'a 'Gönlümüzdeki başbakan' karşılaması

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mehter Marşı ile karşılandı. Kendisini bekleyen belediye personeliyle tokalaşırken “Hoş geldiniz gönlümüzün başbakanı” diyen bir görevliye Arınç da, “Allah razı olsun, sağ olun” sözleriyle karşılık verdi.

Arınç, daha sonra Uluabat Gölü kıyısında düzenlenen 10’uncu Eskikaraağaç Leylek Şenliği’ne katıldı. Şenlikte "Issız Adam" filmiyle ses getiren Cemal Hünal ve ekibi de atlarıyla gösteri sundu. Arınç, 10 yıldan bu yana sürdürülen şenliğin, valiliğin ve büyükşehir belediyesinin desteği ile daha da etkin hale getirileceği belirterek, “Bu pazar gününde leylekleri görmeye geldik be kardeşim. Ecdadımız leylekler için ‘Gurabahane-i laklakhan’ yapmış. Leylek deyince Bursa, Bursa deyince Altepe hatıra gelmeli. Bak nereden bağ kurdum” dedi.