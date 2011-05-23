-ARINÇ: "İDDİASI OLMAYAN BİR DAVAYDI" BURSA (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın kendisi hakkında açtığı manevi tazminat davasının reddedilmesiyle ilgili, ''İddiası olmayan bir davaydı. Mahkeme haklı olarak bunu yerinde görmedi. Böylece bir davadan kurtulmuş olduk'' dedi. Arınç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Almira Otel'de düzenlenen ''6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Seçim Dönemi Yayınları Bilgilendirme Paneli''ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın kendisi hakkında açtığı manevi tazminat davasının Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili sorusuna Arınç, ''İddiası olmayan bir davaydı. Yani referandumda 'hayır' oyu verenlerden birisi olarak, benim bazı konuşmalarımdan etkilendiğini, dolayısıyla tazminat davası açtığını ifade etmişti. Mahkeme haklı olarak bunu yerinde görmedi. Böylece bir davadan kurtulmuş olduk'' yanıtını verdi. Arınç, AK Parti'nin dün Bursa'daki mitinginin sorulması üzerine de şunları söyledi: ''Dün Bursa, tarihinin en büyük, en heyecanlı, en katılımlı mitingini yaptı. Bu, Bursa ve herkesin gözleri önünde oldu. Bunu kimse küçümsemeye kalkmasın. Ben, basınımızın çok önemli bir değerlendirme yaptığını, bu kalabalığın, bu heyecanın bugüne kadar Bursa'da ilk defa yaşandığını yazdığını, çizdiğini biliyorum. Bazı yazarlarımız rakamlar üzerinde farklı görüşe sahipler, ama bu konularda en iyi ölçü emniyetin ölçüsüdür. Emniyet, metrekare hesabına 4 kişi koyar, size rakamı verir. Bu alan dün itibarıyla 20 bin metrekarelik bir alandı. Burada 70 bini geçkin bir insanın bulunduğu resmi kayıtlarla doğrulandı. Siz buna ister 50 deyin, ister 20 deyin, ama bunu gözler gördü. Ben tüm Bursa'ya teşekkür ediyorum. Mitingimize çok büyük bir alaka gösterdi. Sayın Başbakanımız da mitingden fevkalade memnun oldu. Kendisini Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlamaya gitmiştim. Bursa'ya tebriklerini ve selamlarını iletti. Ben de başta Bursa İl Başkanımız olmak üzere tüm teşkilatlarımıza, adaylarımıza, milletvekillerimize ve mitinge katılan bayan-erkek, genç-yaşlı herkese çok teşekkür ediyorum ve mitingi pozitif olarak, objektif olarak, doğru olarak yayınlayan tüm medyamıza da şükranlarımızı sunuyorum.'' Bir gazetecinin ''Devlet Bakanı Faruk Çelik'in mitinge katılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Arınç, ''Sayın Faruk Çelik, biliyorsunuz Şanlıurfa'da seçim çalışması yapıyor. Bir ara kendisiyle görüştüğümüzde 'İnşallah geleceğim' demişti. Demek ki mani çıktı, gelemedi. Ama Faruk Çelik'in sevgisini her zaman içimizde hissediyoruz'' dedi.