-Arınç: Yılbaşına kalmadan bedellide gelişme olacak BOLU (A.A) - 09.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ben de geçmiş bir yıldan bu yana bedelliyi en çok konuşan bir bakan olarak gelişmelerden memnunum. Sanıyorum, bayram sonrasında yılbaşına kalmadan bu konuda bir gelişme olacak'' dedi. Bolu Dağı Tüneli girişindeki Highway Outlet'te, ailesiyle akşam yemeği yiyen Arınç, daha sonra gazetecilerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Arınç, Van depreminin ardından Türkiye'nin kenetlendiğini belirterek, yurt dışından da çok yardım geldiğini ifade etti. Önemli olanın Türkiye'deki 74 milyonun Van'daki kardeşleriyle büyük bir dayanışma içerisine girmesi olduğuna dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay da sürekli orada görev yaptı. Bakanlarımız geldi. Milletvekillerimiz bölgedeki insanımızla kucaklaştı. Depremin üzüntülerini, kayıplarımızı, yaralılarımızı, evsiz kalanlarımızı bir bayramın sıcaklığı içerisinde kucakladık. Sanıyorum onlar da çok mutlu oldular. Türk halkının güzel meziyetlerindendir, paylaşıyoruz, yardımlaşıyoruz. Duygu beraberliği içerisindeyiz.'' Arınç, son dönemdeki terör olaylarında hayatını kaybeden şehitleri minnetle, rahmetle ve şükranla andıklarını dile getirdi. Bedelli askerlik konusunda gelinen noktanın ne olduğu sorusu üzerine Arınç, şunları kaydetti: ''Bedelli askerlik konusunda sayın Başbakanımız çok açıklamalar yaptı. Sayın Milli Savunma Bakanımız da bu konu üzerinde konuştular. Yıllardır askerliğini bir şekilde yapamamış, yaş konusu da kanunda ayrıca gösterilecek çok sayıda insanın belli bir bedel mukabilinde askerliğini yapmış sayılması kanunlaşmış olacak. Bunu da umutla bekliyoruz. Bizim beklediğimiz gibi binlerce insanımız da bekliyor.''