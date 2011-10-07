-Arınç: Yerelleşme bizim politikamızdır ERZURUM (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, İl Özel İdareleri Kanunu ve belediye gelirlerini artıran kanunlarla belediyelerimize, yerel yönetimlere daha güçlü hizmet etme imkanı verdik. Yerelleşme bizim politikamızdır'' dedi. Erzurum'da temas ve incelemelerini sürdüren Arınç, ''Amacımız Erzurum'un güzel insanlarına daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli ve beşeri ihtiyaçların hepsinin karşılandığı, insanların mutlu olduğu bir Erzurum'da yaşatmak'' diye konuştu. Yapılan düzenlemelerle belediyelerin vatandaşlara daha güçlü hizmet verdiğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Merkezi hükümet olarak belediyeye desteğimiz devam ediyor. Milletvekillerimiz de belediyenin hizmetlerini her an takip ediyorlar. Son yıllarda bildiğiniz gibi yerel yönetimlere AK Parti hükümetleri çok büyük önem verdi. Bununla ilgili olarak Kamu Yönetimi Kanunu'nu çıkardık. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Sezer de veto ettiği için tekrar mecliste görüşülemedi. Ama Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, İl Özel İdareleri Kanunu ve belediye gelirlerini artıran kanunlarla belediyelerimize, yerel yönetimlere daha güçlü hizmet etme imkanı verdik. Yerelleşme bizim politikamızdır. İstiyoruz ki Erzurum'u misal alırsak, bunun için gereken hizmetler daha çabuk, daha süratli ve daha ucuza yapılabilmeli. Ve yerel yönetimler kendi hizmetleri konusunda daha çabuk karar alma mekanizmalarına sahip olmalıdır. Bu konu Türkiye'de yerelliği özendiren bazı gelişmelere yol açtı. Erzurum da mutlaka bundan nasibini almıştır. Bugüne kadar gelen hizmetlere daha büyükleri ve daha mükemmelleri de mutlaka ilave edilecektir.''