Arınç: Yazdıklarından dolayı sadece birkaç gazeteci içeride

Türkiye'deki tutuklu gazeteciler konusundaki soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Türkiye'de yazdığından çizdiğinden dolayı hükümlü olan bir iki gazateciden bahsedebilirsiniz ama yüzlerce binlerce kişi var derseniz sizin aklınızdan zorunuz var demektir" dedi.

Bülent Arınç'a tutuklu gazeteciler soruldu. Arınç, "Türkiye'de yazdığından çizdiğinden dolayı hükümlü olan bir iki gazateciden bahsedebilirsiniz ama yüzlerce binlerce kişi var derseniz sizin aklınızdan zorunuz var demektir" dedi. Arınç, bir kişinin gazeteci olması ona suç işileme insiyatifi sağlar mı sorusunu sordu.

Arınç, Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, toplantının ilk kez yapıldığını, bundan sonra da iş birliğini daha ileri düzeye taşıyacak organizasyonların gerçekleştirileceğini söyledi. Afrika kıtasıyla ve Afrika'dan medya mensuplarıyla bir araya gelmenin dünya barışına, ülkeler arasındaki ilişkilere ve yayıncılık, gazetecilik açısından çok önemli fırsatlara imkan sağlayacağına inandığını belirtti.

'Afrika kıtasına sevgiyle bağlıyız'

Arınç, "Biz Afrika kıtasına çok büyük bir sevgiyle bağlıyız. Bundan emin olunuz. Afrika dendiğinde biz başka kıtalardan farklı olarak daha sıcak, kalplerimizde daha değişik duygular hissediyoruz" diye konuştu.

Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dinamik kıtanın, bu gayretli, çalışkan insanların geçmiş yakın tarihte yaşadıkları acılı, sıkıntılı günleri bildiğimiz için böyleyiz. Çünkü Türk milleti olarak biz sömürgeciliğe karşıyız. Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgeci olmadık. İkincisi, ayrımcılığa karşıyız. Ne renklerinden ne inançlarından ne de kıyafetlerinden dolayı bir insanın bir diğerinden daha üstün olduğuna inanmıyoruz. Bizim İslam inancımız bunu emrediyor. Bizim insani anlayışımız da bunu emrediyor. Biz insanı Allah'ın yarattığı bir kul olarak seviyoruz ve bununla da her zaman gurur duyuyoruz. Ayrımcılık yapılmamalıdır. Elbette Afrika bunun acılarını çekmiş kıtalardan biridir. Bir diğer nokta da siz bağımsızlığınıza büyük mücadelelerle kavuştunuz. Bunun kıymetini biliyorsunuz. Biz de bu topraklar üzerinde bağımsızlık mücadelesi vermiştik. Avrupa'nın pek çok ülkesi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin hemen hemen üçte ikisini işgal etmişlerdi. İngilizler, İtalyanlar, Ruslar ve diğerleri... Yunanlıları da Ege için söyleyebilirim. Türk milleti, bağımsızlığına çok düşkün, onurlu bir millettir. İşgali kabul etmedi, yüz binlerce şehit verdik, bağımsızlığımıza kavuştuk. Dolayısıyla birbirimizi daha iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum."