Arınç, Yargıtay'ın 'Sayın' kararına ne dedi?

Bülent Arınç, Yargıtay'ın 'Sayın Öcalan' sözlerine verilen cezayı bozmasına ilişkin, 'Her (Sayın) diyeni "Gel bakalım" diyerek 1 sene içeri atarsanız Türkiye'de böyle bir cezaevi yok.' dedi.

Arınç, bir gazetecinin Yargıtay'ın (Sayın Öcalan) sözlerine verilen cezayı bozmasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

“Terörist başı Abdullah Öcalan için (Sayın) ifadesinin kullanılmasını Yargıtay bugün verdiği bir kararla suç saymadığını ilan etti. Bundan 3-5 sene önce (Sayın) diyen için Yargıtay “suçu, suçluyu övmektir, dolayısıyla suçtur” diye karar verdi. Sonra aynı Yargıtay “suç sayılmaz” diye karar verdi. Şimdi artık neredeyse içtihadı birleştirme kararı gibi...

Sadece “Sayın” ifadesinin kullanılması suç olmaz diye bir Yargıtay kararı var. Bu terörün övülmesi anlamına gelmez, terörist başının övülmesi anlamına da gelmez. Yargıtay kararında, bu “artık gelişigüzel kullanılan ifadedir” dedi. Anlayışla karşılamak gerekir. Beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, ben de eleştirebilirim ama yargı kararı böyle diyorsa incelediği için böyle karar vermiştir.

Artık siyasetçi de, sokaktaki insan da bu ifadeyi çokça kullanmaya başladı. Her (Sayın) diyeni “Gel bakalım” diyerek 1 sene içeri atarsanız Türkiye'de böyle bir cezaevi yok. Bir de bunun kullanılış amacına bakmak lazım. Bence Yargıtay'ın verdiği kararı gelişmeler ışığında normal karşılamak gerekir.

Ancak bugün bir ifadeyi duydum çok üzüldüm. BDP Iğdır milletvekili partide görevi var mı bilemiyorum. Bundan istifadeyle PKK'yı, Abdullah Öcalan 'ı övücü, onu önderlik makamına oturtan cümleler kullanmış. Bunu şiddetle kınıyorum. Bu fevkalade yanlıştır. Bu, ülkede yaşananları görmemektir, bunları hiçe saymaktır. Bu örgütle ve örgütün içerideki lideri ile tam bir emir-komuta zinciri içinde olmaktır. Bu yanlış, çirkin anlamsız sözlerinden dolayı bu milletvekilini şahsen çok kınıyor ve bunu yanlış buluyorum.

Abdullah Öcalan 'a “sayın” demenin suç olmadığına karar veren Yargıtay böyle bir konuşmaya hiçbir zaman izin vermez. Türkiye'nin yaşadığı gerçek var, terörle mücadele kanunu var. Annesinin karnında öldürülen çocuklar, yemek yemeye giderken 218 tane kurşunla bir otomobilin içinde şehit edilen 4 tane kızımız var ve canlı bombaya karşı çocuklarını korumak için kendisini feda eden Bingöllü Hatice Belginler var. Bunların yaşandığı Türkiye 'de bu örgütü övücü cümleler kullanmak siyasetçiye yakışmaz. Çok yazık. üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.”