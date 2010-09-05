T24 LogoT24 Logo
Politika

ARINÇ: YALAN SÖYLÜYORLAR MANİSA (A.A)

05 Eylül 2010 01:05

-ARINÇ: YALAN SÖYLÜYORLAR MANİSA (A.A) - 04.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ülkede diktatörlük kurulacağını söyleyenler yalan söylüyorlar. Yargıyı, parlamentoyu güçlendiriyoruz, vatandaşın iradesini güçlendiriyoruz'' dedi. Sağlık Sen Manisa Şubesi'nin Şelale Plaza'da düzenlediği iftar yemeğine katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, sarı sendikacılık yapılmaması gerektiğini, sendikaların üyelerinin özlük haklarını ilerletmek, Türkiye'de insan haklarının, hukukun ve özgürlüklerin geliştirilmesi için çalışması gerektiğini, Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in bu konulardaki çalışmalarında başarılı olduğunu dile getirdi. Bakan Arınç, Türkiye'de memurların maaş artışı ve ileri haklar edinmesinin Memur-Sen sayesinde olduğunu belirterek, ''Maliye Bakanı kara kara düşünüyor 6-7 katrilyonu nasıl bulacağım diye. Onun yerinde olmak istemezdim ama helali hoş olsun çalışanlarımıza bu haklar. Biz de bulup buluşturacağız size bu hakları ödeyeceğiz, hatta gününden önce ödeyeceğiz'' diye konuştu. Arınç, Yunanistan, Fransa, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde işsizlik oranlarının büyük olduğunu ve bazı ülkelerde de memur maaşlarının ödenemediğini ifade etti.  -''FİŞLEMEYE SON VERMEK İNSAN HAKLARINI KORUMAKTIR''- Türkiye'de anayasa değişikliğinin ilk defa yapılmadığını, değişikliğin korkulacak bir şey olmadığını, felaket tellallığı yapmaya gerek bulunmadığını dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''Ülkede diktatörlük kurulacağını söyleyenler yalan söylüyorlar. Yargıyı, parlamentoyu güçlendiriyoruz, vatandaşın iradesini güçlendiriyoruz. Kamu denetçiliğini, yargı denetçiliğini güçlendirmek neden tehlikeli olsun?  Memurlara toplu sözleşme hakkı vermek, işçilere birden fazla sendikaya üye olma hakkı daha ileri demokrasi demektir. Fişlemeye son vermek insan haklarını korumaktır. Hepiniz bireysiniz, sizinle ilgili not tutuluyor, ne yer ne içer, hangi televizyon izler, hangi cemaattendir bilmem nedir? Bütün bunlar bir tarafta dururken, anayasa değişikliği yapmak alkışlanacak bir davranıştır ve tehlikeli değildir.'' Arınç, referandumun ''iradeye sahip çıkma sınavı'' olduğunu, değişiklikleri millet için güvence olarak görenlerin ''evet'' oyu kullanması gerektiğini kaydederek, ''Değişikliği yanlış buluyorsak ve anayasa için aykırı diyorsak, iyice araştırdıysak 'hayır' denecektir. 'Evet' de 'hayır' da sizin iradenizdir. Kimse bunun üzerine ipotek koymasın, sizi sandığa gitmekten men edecek sözler söylemesin. Oyunuz namusunuz, tercihiniz şerefinizdir'' diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24