-ARINÇ: YALAN SÖYLÜYORLAR MANİSA (A.A) - 04.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ülkede diktatörlük kurulacağını söyleyenler yalan söylüyorlar. Yargıyı, parlamentoyu güçlendiriyoruz, vatandaşın iradesini güçlendiriyoruz'' dedi. Sağlık Sen Manisa Şubesi'nin Şelale Plaza'da düzenlediği iftar yemeğine katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, sarı sendikacılık yapılmaması gerektiğini, sendikaların üyelerinin özlük haklarını ilerletmek, Türkiye'de insan haklarının, hukukun ve özgürlüklerin geliştirilmesi için çalışması gerektiğini, Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in bu konulardaki çalışmalarında başarılı olduğunu dile getirdi. Bakan Arınç, Türkiye'de memurların maaş artışı ve ileri haklar edinmesinin Memur-Sen sayesinde olduğunu belirterek, ''Maliye Bakanı kara kara düşünüyor 6-7 katrilyonu nasıl bulacağım diye. Onun yerinde olmak istemezdim ama helali hoş olsun çalışanlarımıza bu haklar. Biz de bulup buluşturacağız size bu hakları ödeyeceğiz, hatta gününden önce ödeyeceğiz'' diye konuştu. Arınç, Yunanistan, Fransa, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde işsizlik oranlarının büyük olduğunu ve bazı ülkelerde de memur maaşlarının ödenemediğini ifade etti. -''FİŞLEMEYE SON VERMEK İNSAN HAKLARINI KORUMAKTIR''- Türkiye'de anayasa değişikliğinin ilk defa yapılmadığını, değişikliğin korkulacak bir şey olmadığını, felaket tellallığı yapmaya gerek bulunmadığını dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''Ülkede diktatörlük kurulacağını söyleyenler yalan söylüyorlar. Yargıyı, parlamentoyu güçlendiriyoruz, vatandaşın iradesini güçlendiriyoruz. Kamu denetçiliğini, yargı denetçiliğini güçlendirmek neden tehlikeli olsun? Memurlara toplu sözleşme hakkı vermek, işçilere birden fazla sendikaya üye olma hakkı daha ileri demokrasi demektir. Fişlemeye son vermek insan haklarını korumaktır. Hepiniz bireysiniz, sizinle ilgili not tutuluyor, ne yer ne içer, hangi televizyon izler, hangi cemaattendir bilmem nedir? Bütün bunlar bir tarafta dururken, anayasa değişikliği yapmak alkışlanacak bir davranıştır ve tehlikeli değildir.'' Arınç, referandumun ''iradeye sahip çıkma sınavı'' olduğunu, değişiklikleri millet için güvence olarak görenlerin ''evet'' oyu kullanması gerektiğini kaydederek, ''Değişikliği yanlış buluyorsak ve anayasa için aykırı diyorsak, iyice araştırdıysak 'hayır' denecektir. 'Evet' de 'hayır' da sizin iradenizdir. Kimse bunun üzerine ipotek koymasın, sizi sandığa gitmekten men edecek sözler söylemesin. Oyunuz namusunuz, tercihiniz şerefinizdir'' diye konuştu.