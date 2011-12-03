-Arınç: Veto hayırlı oldu ESKİŞEHİR (A.A) - 03.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, şike cezalarında indirim öngören yasayı TBMM'ye geri göndermesine ilişkin, ''Cumhurbaşkanımızın, kamuoyunun sesine de, vicdanına da, düşüncesine de ortak olduğuna inanıyorum. Bence hayırlı oldu'' dedi. Anadolu Üniversitesi Uzaktan İngilizce Dil Eğitimi Programı'nın açılış ve tanıtım toplantısına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Arınç, toplantının yapılacağı binaya girişinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Arınç, şike cezalarında indirim öngören ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''un, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından TBMM'ye geri gönderilmesine ilişkin soru üzerine, Meclis'ten çıkarılan yasanın bir kez daha görüşülmek üzere dün akşam Meclis'e gönderildiğini bildiğini söyledi. ''Cumhurbaşkanımızın takdiridir'' diyen Arınç, bu durumun, ''hukukçuların incelemesiyle endişelerin üst üste geldiği ve kanunun bir daha görüşülmek üzere veto edilmesinin kararlaştırıldığı anlamına geldiğini'' dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti: ''Bunun sadece Şike Yasası diye isimlendirilmesi doğru değil. Sporda şiddetin önlenmesi ve sporun içerisinde diğer şike veya başka bir yanlışlıklar varsa bunları yapanlara ağır cezalar verilerek sporun temizlenmesi anlamına geliyordu. Bu kanun, kamuoyunun mutabakatı doğrultusunda Meclis'ten çıkarılmıştı. Dolayısıyla onun değiştirilmesi veya suçların hafifletilmesi ve bu suçlamalar sebebiyle yargılamaları, henüz yeni başlayacak olan birtakım kişilerin bu yeni çıkarılan kanundan istifade ettirilmesi amaçlanmıştır. Kişiye özgü bir kanun, Meclisimiz yapmaz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı, veto gerekçesi içerisinde buna da yer vermiş bulunuyor. Ben sporun temiz olduğuna ve temiz kalması gerektiğine inanıyorum. Onu bozabilecek, onu farklı mecralara götürebilecek hiçbir eylem ve faaliyete izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.'' -''Meclis'te bundan sonraki süreç nasıl ilerler?''- Bülent Arınç, ''Meclis'te bundan sonraki süreç nasıl ilerler?'' sorusuna karşılık, hukuki prosedür hakkında bilgi verdi. Arınç, şunları kaydetti: ''Meclis tekrar komisyonda bunu ele alır. Komisyon değişiklikler yaparak tekrar Genel Kurul'a sevk edebilir ya da bu gelir, geldikten sonra olduğu yerde kalır. Ama sanıyorum bu gerekçeler doğrultusunda artık siyasi partilerden hiçbir temsilci, bu kanunun tekrar çıkarılması için bir gayret göstermeyecektir. Aksi olursa Meclis Genel Kurulu ya aynen kabul edebilir ki, bu takdirde Sayın Cumhurbaşkanının ikinci defa geri gönderme hakkı yok veya değiştirebilir. Eğer değiştirerek kabul ederse tabi aynı prosedür tekrar devam edecek demektir. Ancak kamuoyunun bu konudaki baskısı, sanıyorum ki hiçbir milletvekiline bu kanunu tekrar Meclis Genel Kurulu'na getirme cesaretini vermeyecektir.''