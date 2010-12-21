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Politika

ARINÇ VE KILIÇDAROĞLU EROĞLU'NU ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 15:02

-ARINÇ VE KILIÇDAROĞLU EROĞLU'NU ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayrı ayrı Güven Hastanesine gelerek, bypass ameliyatı olan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti. Arınç, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada Eroğlu ile istirahatte olduğu için görüşemediklerini, ancak ''eşi, kızı ve yaveriyle'' görüştüğünü söyledi. Hastane yetkililerinden bilgi aldığını belirten Arınç, Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu da Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendiğini belirterek ''Umarım kısa sürede taburcu olur ve görevinin başına döner'' dedi.

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