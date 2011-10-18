-Arınç ve eşi Üsküp sokaklarını gezdi ÜSKÜP (A.A) - 17.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç'la Üsküp sokaklarını gezerek, ''Burada her sokak bir hatırayı gözünüzde canlandırıyor'' dedi. Arınç, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen ''7. Uluslararası Atatürk Kongresi''ne katılmak üzere geldiği Üsküp'te, tarihi sokakları gezerek buradaki tarihi yapılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vardar Nehri üzerindeki tarihi taş köprüden yürüyerek, Makedonya meydanına gelen Arınç, burada Üsküp 2014 projesi kapsamında yapılan yeni binalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra bir Türk firması tarafından yaptırılan bir alışveriş merkezine yine yürüyerek giden Arınç burada bulunan Türk firmasına ait restorantta çay içti. Makedonya'da yaşayan ve çalışan bazı Türk vatandaşlarla da sohbet eden Arınç, Makedonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burada, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, ''Balkanlar bizim için uzak bir coğrafya değil. Buralara gelmeden önce de geldikten sonra da aynı kültürü, aynı medeniyeti, aynı tarihi, Türkiye'deki muhacirleri, oradaki soydaşlarımızı büyük bir hasretle kucaklıyor, sevgiyle karşılıyoruz'' diye konuştu. Üsküp'e ikinci gelişi olduğunu ifade eden Arınç, Ramazan ayı içerisinde de Kosova'ya gittiğini, daha önce de Bosna Hersek, Hırvatistan, Arnavutluk ve genel olarak bölgeyi Belgrad dahil olmak üzere ziyaret ettiğini anımsattı. ''Burada büyük bir tarihin hala izlerini görmek mümkün. Sadece soydaşlarımız acısından değil, asgari 500 yıl aynı kaderi paylaştığımız coğrafyada bıraktığımız izleri de görüyoruz'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu sefer ki gelişimiz çok önemli bir konu için. Atatürk Araştırma Merkezi, Uluslararası Atatürk Kongresi'ni Makedonya'daki muhatabı kuruluşlarla birlikte, Makedonya Cumhurbaşkanı himayesinde düzenlendi. Bu vesileyle Türkiye'den sadece bilimadamları değil, aynı zamanda önemli bir heyetle de bu toplantıya katılacağız. Bu ziyaretimizin faydalı geçeceğini umut ediyorum. Üsküp'e geldiğimizde Büyük İskender Havaalanının TAV Holding tarafından yapılıp işletmeye açıldığını gördük. Bundan büyük gurur duyduk. Sanıyorum ki önümüzdeki 50 yılın ihtiyacını karşılayacak mükemmeliyette bir havalimanı... Bunun bir Türk firması tarafından yapılıyor ve işletiliyor olması bize büyük gurur verdi. İnanıyorum ki Türkiye'den başka yatırımcılar, işadamları, müteşebbisler Makedonya'ya gelecekler, hem Makedonya'nın ekonomisinin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine vesile olacaklar, hem de ortak yatırımlarımızla Türkiye'de bunun karşılığını görecekler.'' Yarın hem kongre açılışı hem de Makedonya Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Makedonya Başbakan yardımcısı ile bir görüşmenin da planlandığını ifade etti. Arınç, ''sosyal programlar içerisinde eski kültür ve tarih varlıklarımızı, buradaki milletvekili arkadaşlarımızı, soydaşlarımızı ziyaret etmiş olacağız'' diye konuştu. -''Aynı topraklarda aynı duygularla bir yüzyıldır yaşıyoruz'' Ohri, Struga daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Gostiva, Kalkandelen diğer Makedon kasaba ve köylerin tarihte hatırlanan çok güzel yerleşimler olduğuna dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''Oralarda çok büyük hatıralarımız var. Gördüm ki Makedonya kalkınıyor, büyüyor ve gelişiyor. Önceki yıllara göre, sokakları daha hareketli. Ticaret ve ekonomi daha canlı görünüyor. Türkiye ile de çok iyi ilişkiler içerisinde. Şu anda hükümetler arası ve parlamentolar arası ilişkiler çok iyi, çok samimi ve çok dürüst ilişkiler içerisindeyiz. Onların parlamentosunda Türk Dostluk Grubu var. TBMM'de de ise Makedonya Dostluk Grubu var. Orada da Milletvekilimiz Önder Matlı temsil ediyor. Tabii benim iki seçim bölgem Bursa ve Manisa. Muhacir kardeşlerimizin çok yoğun yaşadığı yerler. Batı Trakya'dan tutun Bulgaristan'a, Makedonya'ya, Kosova'ya kadar oralardan 40'lı 50'li yıllardan bu yana çok sayıda göçmen kardeşimiz geldi. Biz onlarla aynı topraklarda aynı duygularla belki bir yüzyıldır yaşıyoruz. Şimdi onları temsilen de aramızda Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Şuayip Toprak bey var. O da Bursa'da önemli bir federasyonun temsilcisi. İnşallah bundan sonraki ziyaretlerimizi daha kapsamlı yaparız. Burada her sokak bir hatırayı gözünüzde canlandırıyor. Eşim de, bütün arkadaşlarımız da Makedonya'ya geldiğimiz için çok mutluyuz.'' -''Türkiye'de gibi hissettim'' Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç da ilk kez Makedonya'ya geldiğini belirterek, ''Türkiye'deki gibi hissettim kendimi. Buraya gelirken Türkler'le, soydaşlarımızla karşılaştım. Hakikaten kendi ülkemizde gibi gördüm kendimi'' ifadelerini kullandı.