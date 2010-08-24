-ARINÇ: VATANDAŞIMIZA GÜVENİYORUZ GÜMÜŞHANE (A.A) - 24.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz vatandaşımıza güveniyoruz. Sandık önüne geldiği zaman en doğru, en isabetli kararı verecektir'' dedi. Arınç, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, burada Torul Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Selami Bostan'dan ilçenin sorunları ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Türkiye'nin pek çok yerinde yaptıkları toplantılarda, halkın dilek ve taleplerini dinlediklerini belirten Arınç, ''Onlarla meşgul oluyoruz. Hareket halindeyiz. Bu çalışmalarımızın amacı, halkı dinlemek, yapılan faaliyetleri, yatırımları yerinde takip etmek. Bir taraftan da 12 Eylül'e 20 günden az kala, halk oylamasında anayasada neler değişti, niçin 'evet' demek lazım, 'hayır' demek gerekiyorsa niçin 'hayır' denecek, bunları anlatmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Arınç, körü körüne ''evet'' ya da ''hayır'' demenin yanlış olacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''İlla 'hayır' diyecek olan yanlış yapar. Çünkü 26 tane madde değişmiş, herhalde bunlar bir şey için değişti. Toplumun bütün kesimleri bundan istifade edecekse, faydalanacaksa, daha ileri haklar gelecekse buna göz kapatıp da 'hayır' demek çok yanlış bir iş olur. Dolayısıyla biz vatandaşımıza güveniyoruz. Sandık önüne geldiği zaman en doğru, en isabetli kararı verecektir. Ama bize düşen de yaptıklarımızı anlatabilmek, bunun Türkiye'ye, toplumumuza, memleketimize neler kazandırdığını söyleyebilmektir.'' Gümüşhane'de ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Arınç, şöyle dedi: ''Eğitimden enerjiye, ulaştırmadan sağlık sektörüne kadar Türkiye'de son 8 yıldır hizmetler yapıldı. Bunu herkes görüyor, bunlar hayal değil. Eskilerimiz 'Halep oradaysa arşın burada' derdiler. Bu hizmetler yapılmasaydı AK Parti iki defadır yüzde 47 ile iktidara gelmezdi. Millet gözü kapalı oy atmıyor. Yapılan hizmetlerden memnunsa oyunu veriyor, değilse vermiyor. Bu milletin elindeki bir imkan. Bize de hükümet olarak düşen, halkımızın neye ihtiyacı varsa onu yerine getirmektir. Biz hizmete göre siyaset yapıyoruz. Vatandaşımıza hizmet etmek bizim görevimizdir. Paraya vursak Gümüşhane'ye 8 yılda yapılan yatırımlar belki 1 katrilyona yaklaşır. Bizler hizmet yapıyoruz, laf yapmıyoruz.''