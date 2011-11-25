Arınç: Varsa bir babayiğit; darbe yapmayı aklından geçirsin

T24

'Avrupa ülkelerinin haline bakın'



'Varsa babayiğit'



Bülent Arınç, partisinin Gemlik İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, uzun yıllardır devam eden hizmetlerin sonuç verdiğini ifade ederek, bugün sağlık hizmetlerinde çok iyi bir noktada olduklarını ve vatandaşların memnun olduğunu söyledi.İki gündür üst üste okullar açtığını, dün de Öğretmenler Günü olduğunu dile getiren Arınç, “Hem Van depreminde hayatını kaybeden 75 öğretmenimize hem de hepimizin öğretmenlerine Allah'ın rahmetine kavuşmuşlarsa rahmet diliyorum. Hayattaysalar da sağlık ve uzun ömür diliyorum. Öğretmenler bizim annelerimiz, babalarımız gibidir” diye konuştu.Arınç, barajlar, göletler, yollar, sulama kanalları, hidroelektrik ve termik santraller yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:“Çünkü, Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Dışarıdan almayacağız, kendi kendimize yatacak hale gelmemiz gerekiyor. Gümrük ve ticaretten tutunuz, sağlığa kadar, ekonomiden tutun Merkez Bankasına kadar, her tarafta süratli bir gelişmeye tüm Türkiye şahit oluyor. Türkiye'nin büyüme hızı bizim dönemimizde yüzde 10'un altında kalmadı. Şu Avrupa'daki ülkelerin haline bakınız. Beş parasız kaldılar. Borçlarını döndüremez hale geldiler. Yunanistan'dan haberiniz var mı? İspanya'yı, Portekiz'i duyuyor musunuz? İrlanda'nın İzlanda'nın ne hale geldiğini biliyor musunuz? Yunanistan'da, İtalya'da, İzlanda'da, İspanya'da hükümet gitti. Sebebini biliyor musunuz? Trilyon dolarlık borçları var, hazineleri iflas etti. İki senedir kamu görevlilerine maaş ödeyemez hale geldiler. İşçiler, sendikalarına eksi 20'ye imza attırıyorlar. Ne derdi eskiler; 'Halep oradaysa arşın burada'. Yunanistan oradaysa Türkiye burada...”Türkiye'nin ihracatının, milli gelirinin arttığını, Türk parasının değer kazandığını, enflasyonun en düşük rakamlarda olduğunu, işsizliğin azaldığını vurgulayan Arınç, “Avrupa'da işsizlik yükseliyor. Avro bölgesinde 17 tane ülke var; hepsi birbirine bakıp, 'ne zaman batacağız' diye endişe içindeler. Türkiye hamdolsun, güçlü bütçesiyle finans yönetimiyle akıllı hükümet idaresiyle bugün çok şükür çok büyük başarılara imza atıyor” dedi.Arınç, Türkiye'de artık sosyal beraberliğin, toplumsal kardeşliğin çok iyi bir noktada olduğunu, ayrımcılığı kaldırdıklarını, insan hakları ihlallerine son verdiklerine değinerek, şunları kaydetti:“Demokrasi düşmanlarının yargı önüne çıkmasını sağladık. Darbecileri koruyan hükümleri, sizlerin de oylarıyla referandumda kaldırdık. Şimdi 12 Eylülcüler, 28 Şubatçılar yargı önünde hesap vermeye hazırlanıyor. Çok güzel işler yapıyoruz. Siz karar verdiniz. Sizin kararınızla 26 maddesi değişti anayasanın. Geçici 15. maddesini yürürlükten kaldırdık. Bundan sonra varsa bir babayiğit; darbe yapmayı aklından geçirsin bakalım. Varsa aklını kaçırmış 3-5 kişi, hala cuntacılık yapsın bakalım. Geçti o günler. Bundan sonra demokrasi var. Bundan sonra halk iradesi, millet iradesi var. Bundan sonra sandık var, seçim var. Beğenir yüzde 50 verir, beğenmez yüzde 7'ye düşürür. Millet iradesi böyle. 99 seçimlerinde birinci parti DSP idi, yüzde 22 oy almıştı. 3,5 sene sonra 2002 seçimlerinde oyu yüzde 1,5'e düştü. MHP yüzde 18,5 almıştı, 8,5'e düştü. Anavatan Partisi 15,5 almıştı, 5,5'e düştü. Biz yüzde 32 ile başladık, yüzde 47'ye, yüzde 50'ye çıktık.”