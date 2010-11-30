-ARINÇ UGANDA'DA İŞBİRLİĞİ ARAYIŞINDA KAMPALA (A.A) - 30.11.2010 - Uganda Başbakanı Apollo Nisibambi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı kabul etti. Uganda Başbakanlık Binasındaki kabulde konuşan Arınç, Türk halkının Uganda halkına özel bir sempati duyduğunu ifade etti. Uganda ile Türkiye arasında dün Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı yapıldığını, aynı zamanda TUSKON'un organizesiyle de 200'e yakın iş adamının katıldığı bir iş forumu gerçekleştirildiğini belirten Arınç, Türkiye'nin uyguladığı Afrika Kalkınma Programı kapsamında da Uganda'da önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Arınç, ''Asıl amacımız, Uganda halkının ekonomik kalkınmasına yardımcı olmaktır'' dedi. Uganda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2009 yılı itibariyle 22 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Arınç, bunu kısa sürede 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Türkiye'nin Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduğuna işaret eden Arınç, Uganda'nın potansiyel zenginliklerini Türkiye açısından değerlendirmek istediklerini söyledi. Uganda'nın da üyesi olduğu Doğu Afrika Topluluğu ile doğrudan serbest ticaret antlaşması imzalamayı arzu ettiklerini ifade eden Arınç, karşılıklı yatırımların artırılması için bazı düzenlemelere gereksinim duyulduğunu belirtti. Arınç, ''Hukuki altyapıyı kurarsak iş adamlarının önünü açmış oluruz'' diye konuştu. -NİSABAMBİ'NİN SÖZLERİ- Uganda Başbakanı Apollo Nisibambi ise Türkiye'nin, ülkesindeki petrol başta olmak üzere, enerji sektörüyle ilgilendiğini bildiğini belirterek, Türkiye'nin başarılı olduğu tekstil konusunda da organik üretimle katkı sağlayabileceklerini söyledi. Türk gıda ürünlerinin Uganda için çok uygun olduğunu ifade eden Nisibambi, Türkiye'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği yatırımları takdir ettiğini, ilişkilerin daha da kurumsallaştırılması gerektiğini kaydetti. Görüşmeye, AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Melih Ulueren ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Günay da katıldı.