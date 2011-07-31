-ARINÇ TWITTER'DA ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, twitter internet sitesi üzerinden, Ramazan ayının başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Arınç, twitter hesabında, herkes için Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, ''Bu akşam tüm İslam dünyası, rahmet ayı olan mübarek Ramazan ayını karşılayacak. Rabbimizin sonsuz rahmetinin, cömertçe tüm insanlığa indiği bu kutsal ayı, bu akşam ilk teravih namazı ile karşılayacağız'' diye yazdı. Arınç, şöyle devam etti: ''Dileriz ki, bu kutsal ayda yapılacak ibadetler, edilen dualar, kıtlıklar, doğal afetler, savaşlar ve terör yüzünden acı çeken tüm insanlığın acılarına merhem olur. Bu kutsal ay, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirir. Manevi açıdan da -tutacağınız oruçlarımız vesilesi ile- hepimiz için bir arınma ve kemale erme fırsatları sunan bu kutsal aya, içinde bin geceden daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran onbir ayın sultanına hoş geldin diyorum. Hepinizin Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun.''