Arınç: Türkiye'nin operasyona katılma durumu yok

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla başlatılan Libya operasyonlarına katılmayacağını söyledi.

Arınç, "Türkiye gelişmeleri büyük bir devlet olarak yakından takip ediyor. Gönül isterdi ki BM, Filistin ya da başka bölgelerde yaşanan olaylarda da böyle harekete geçsin" dedi.

AKP il başkanlığının düzenlediği ’Türkiye Buluşmaları’ toplantısına katılmak için dün Denizli’ye gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün de Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli Belediye Başkanı AKP’li Osman Zolan, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasından temsilcilerle Polisevi’nde kahvaltı yaptı. Arınç, Polisevi’nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

BM kararıyla Libya’ya yönelik başlatılan operasyonları değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

"Türkiye’nin operasyonlara katılma durumu yok. Bizim bu konudaki görüşümüzü hem Başbakanımız hem de Dışişleri Bakanımız daha önce ifade etti. Operasyonlar anbean takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığımız bu konuda kriz masası oluşturdu. Hadiseleri takip ediyoruz. Libya’da masum halkın kanı dökülmeden, muhalefete karşı ya da halka karşı yürütülen sindirme hareketlerine son verme olayları konusunda, BM’in aldığı kararı dikkatle takip ediyoruz. Türkiye, bu konuda geçmişten bu yana taşıdığı misyonu devam ettiriyor. Umarız, kısa sürede Libya’da hayat normale döner ve halkın mal ve can güvenliği sağlanır."



Filistin'de sessiz kaldılar

Bülent Arınç, BM’nin başta Filistin olmak üzere değişik bölgelerde yaşanan olaylarda aynı tavrı göstermediğini ve çifte standart uyguladığını savunurken, "Çifte standart sadece BM’nin aldığı kararlarda değil, hemen hemen dünyadaki her konuda uygulanıyor. Bu konu Türkiye olarak bizim en şikayetçi olduğumuz konudur. Libya konusunda BM, oylama ile bu kararı aldı. Bu kararın uygulanmasında bazı ülkeler ön plana çıkmak istiyorlar. Belki onların davranışları eleştirilebilir. Ama Türkiye büyük bir devlet olarak üzerine düşeni yapıyor. Gönül isterdi ki; Gazze’de, Filistin’de ve başka bölgelerde yaşanan olaylara karşı aynı şekilde BM veya başka anlaşmalarla ülkeler harekete geçebilsin" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışından dönmesinin ardından hep birlikte Libya konusunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapacaklarını aktaran Arınç, Denizli’den karayolu ile Ankara’ya hareket etti.

