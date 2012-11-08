Arınç: Türkiye'de 100 gazeteci tutuklu olsaydı, bunun altında ezilmem gerekirdi

Başbakan Yardımcısı Arınç, medyanın terör propagandasına alet olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de 100 gazeteci tutuklu deniliyor. Eğer gerçekten böyle olsaydı, benim bunun altında ezilmem gerekir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 'Afrika Medya Liderleri Forumu'nun açılışında ve forumun 'Halkların Entegrasyonu ve Yeniliklerle Medya ve Yönetimi Güçlendirmek' başlıklı panelinde konuştu.

Forumun açılış konuşmasında, siyasilerin medyaya özgürlük sağlaması gerektiğini kaydeden Arınç, medyanın da terörün propagandasına alet olmaması gerektiğini ifade etti.

Bülent Arınç, ''Türkiye'de, 30 yıldan bu yana devam eden bir terör var, ölen masum insanlar var, siviller var, kadınlar var, çocuklar var. Terörden dolayı Türk halkının yaşadığı bir travma var. Terör faaliyetlerine destek olan, terörün propagandasını yapan ve terör ile iç içe geçmiş olanları, gazeteci olarak nitelendirme ve ifade özgürlüğünden yararlanma konusunda nereye koyacağız? Bunları gazeteci olarak değerlendiremeyiz'' dedi.

Arınç paneldeki konuşmasında, medya ve terör konusundaki sorular üzerine, Türkiye'deki terörün bölücü olduğunu ve şiddet kullandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'de 100 gazeteci tutuklu deniliyor. Eğer gerçekten böyle olsaydı, benim bunun altında ezilmem gerekir, burada, bu konferansta sıkılmam gerekir. Tutuklu bulunan gazetecilerin tamamı basın suçu dışındaki suçlardan dolayı hapistedir..Hiç bir gazetecinin suç işleme ayrıcalığı yoktur.''

Foruma Türkiye'den Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile birlikte, Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ile TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de katıldı.